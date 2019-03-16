0553 313 94 23

Mansur Yavaş'ın bir skandalı daha patladı! Halis Toprak'tan 187 bin TL para almış

CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'ın sahte senet vurgununun ardından bir skandalı daha ortaya çıktı. CHP'li Yavaş'ın merhum iş adamı Halis Toprak'ın Yargıtay'daki dosyalarını vekalet almadan sözlü şekilde takip ederek vergi kaçırdığı tespit edildi.

16 Mart 2019 Cumartesi 12:35
Mansur Yavaş'ın bir skandalı daha patladı! Halis Toprak'tan 187 bin TL para almış

Sahte senetle 600 bin doları icrada tahsil etmeye çalışınca mahkemelik olan CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mansur Yavaş'ın yeni bir skandalı patladı. Yavaş, Halis Toprak'ın Yargıtay dosyalarını vekalet almadan takip etti, ücretini alamayınca makbuz kesip icra takibi başlattı.

Belgesiz 187 bin lira almış

İddialara göre avukatlık bürosu Ankara Balgat'ta olan Mansur Yavaş ile merkezi İstanbul Beşiktaş'ta olan Toprak Holding'in sahibi Halis Toprak arasında Toprak'ın Yargıtay'taki dosyalarının takibi için 2013'te protokol imzalandı. 150 bin TL karşılığında imzalanan 'hukuki danışmanlık' protokolünün en dikkat çeken maddesi ise, 'Halis Toprak'ın Mansur Yavaş'a vekaletname çıkarmayacağı' oldu. Yani verilen hizmet kayıtlara geçmeyecek, sözlü şekilde hizmet verilecekti. Aradan geçen sürenin ardından Halis Toprak'ın parayı ödemediğini gerekçe gösteren Mansur Yavaş, KDV dahil 187 bin 500 TL'lik makbuz keserek iş adamının dosyasını Ankara 8. İcra Müdürlüğü'ne verdi. Mansur Yavaş, bu yolla 'sözlü hizmet' karşılığında onbinlerce parayı cebine indirmiş oldu.

Yavaş'ın mafyası

Öte yandan sahte senedi icrada tahsil etmeye çalışınca mahkemelik olan Mansur Yavaş'ın çek-senet mafyası üzerinden sahte senedin parasını istettiği anlar gizli kamera ve ses kayıtlarıyla belgelendi. Yavaş, iş adamı Necmettin Kesgin adına düzenlenen sahte senetle 600 bin doları icrada tahsil etmeye çalışmış, iki isim arasında 5 yıl süren mahkeme sürecinin ardından bir mahkeme Necmettin Kesgin'i haklı bulup Yavaş'ı tazminat ödemeye mahkum etmiş, başka bir mahkeme ise Kesgin'e 4 yıl hapis cezası vermişti. Yavaş'ın kirli çamaşırlarını ortaya döken yargı sürecinin patlak vermesinin ardından bu süreci belgeleyen kayıtlar gün yüzüne çıktı.

Bir görüntüde, eski bir HSK üyesinin, Mansur Yavaş için aracı olduğu, Mansur Yavaş'ın elindeki görüntülere karşılık para istediği görülüyor. Başka bir ses kaydında ise, bir mafya üyesinin telefonda Kesgin'i parayı ödemesi için tehdit ettiği açık açık duyuluyor.

HSK üyesi aracı oldu

12 Mayıs 2015 tarihinde HSK üyesi Mansur Yavaş'ı arayarak Necmettin Kesgin için aracı oluyor:

- Başkan nerelerdesin? Datça'da. Şimdi bak başkan, Necmettin'le beraberiz. (Parayı getirmiş de) Sendeki belgelerin tümünü bana teslim edeceksin. Şeyi de getirmiş... Dövizi de getirmiş. Onu teslim edeceğim, şeyler bende kalacak... Eyvah eyvah.. O zaman cuma günü. E tamam olur o zaman. Biz şeyde, Minasera'da oturuyoruz ya. Açık, açık burası açık da, istersen büroya getirsin. Büro açık değil mi? Tamam. bak şimdi Necmettin ile ilgili kaset, ses, görüntü her ne varsa onların tamamını getirsin bana tamam mı? (Görüntü kasetleri, CD'leri) O iki belge de gelsin. Yav ver onları da, bende duracak. Tamam, tamam. Şeyler gelsin. Tamam, büroya getirsin, oldu. Haydi görüşürüz, sağol.

Söz konusu telefon görüşmesinin ardından Kesgin, Yavaş'ın kendisine yaptığı kaset şantıjı ile ilgili olarak ile HSK üyesi'ne "Ben şimdi Mansur abinin... Benim görüntülerimi servis etmişler ya ona. O görüntülerimi kim servis etmiş? Bir de görüntülerimi istiyorum ben" diyor. HSK üyesi ise "Görüntülerini şimdi vermez. Ama kimden aldığını sorayım. Gerçi bu delikanlılığa sığmaz şimdi" karşılığını veriyor.

Mafya üyesi telefonla aradı

Mafya üyesinin Necmettin Kesgin ile telefon görüşmesi:

- Alo

- Efendim

- Bizim başkanın seninle bir vekalet davası var, vekalet ücreti var alacağı.

- Evet?

- Bununla ilgili bir görüşelim seninle olur mu? Başkanımız senin bir davana katılmış kardeş, doğru mu yani?

- Başkan dediğin kim bana bir söyler misin? Başkanım başkanım dediğin kim?

- Aynen o başkan kardeş, sen doğru anladın.

- Mansur Yavaş adına arıyorsun öyle mi sen?

(Sabah)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 12:35
  1. İstanbul
  2. CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mansur Yavaş
  3. Halis Toprak
  4. Skandal
  5. vergi kaçırma

YORUM YAZ

  • MuzulmezMuzulmez15 dk önce
    Belediyeleriniz de sizlerin olsun, iktidarlarınız da sizin olsun, haram yemeleriniz de sizin olsun. Ama; biz olursak uçarız, biz olursak cennet garanti, Müslüman sadece biziz, bizden olmayan Müslüman değil demeyin. İslamiyeti, Müslümanlığı bu kadar kimse düşürememişti, yazık....
  • LeventbayLeventbay30 dk önce
    Akp belediye başkanlarını kurcalasan neler çıkar neler . En basidinden ilçe belediye başkanlarına bak bu seçime kimin parasını harcıyorlar ( milletin ) . Afişler . Pankartlar trilyon turarında . Buda bir yolsuzluk işin aslı
  • molieracmolierac41 dk önce
    ota bota beyanat veren avukatlik cubbesini siyasete alet eden barolar, barolar birliginin CILDIRTAN SESSIZLIGI! Medyaya dusn iliskilerin niteliginin, meslek etik ve ilkelerine uygunlugunu onaylamak anlamindadir.... chp adayi olmasaydi da ayni sessizlik olurmuydu acaba
  • Vatandaş Vatandaş 49 dk önce
    Buna oy verecek olanlar düşünsün. Adam belediyenin kasasındakileri HDP ve iyi partiyle paylaşır. Ankaralılarada çöpleri b.. lari koklamak kalır. Ankara'da yaşamadığım için beni bağlayan bir durum yok.
  • YorumcuYorumcu53 dk önce
    Soru şu:Bu adam belediye baskan adayi olduğu için mi bunlar ortaya cikti yoksaaaaaabunları gölgelemek kamifle etmek ve sucu ak partiye atmak için mi aday oldu. Bu adam mutlaka pis bi örgütle baglantili cikacak.Rotary ve lions bağlantısına mutlaka bakin
  • EnsarEnsar1 sa önce
    Yahu bunca yıllık dosyaları, kayıtları nasıl ve kimler buluyor ve onca yıl bulunmayan göz yumulan şeyler şimdi mi çıkıyor gün yüzüne, zamanlama manidar ve geçmişte çok siyasinin bu tarz olayları var onları da verin haber olarak tarafsız habercilik bunu gerektirir.
  • MilletMillet1 sa önce
    Kesinlikle fetö iltisaklı bütün yöntemleri fetö itlerinin yöntemidir. Bu adamı Mit iyi takip ederse daha nice fetö itine ve tezgahına ulaşır.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kılıçdaroğlu’ndan Başkan Kocaoğlu’na övgü
  1. Kılıçdaroğlu’ndan Başkan Kocaoğlu’na..
  2. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa..
  3. Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonları
  4. MÜSİAD İzmir İl Başkanı: İslam karşıtı..
  5. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa..
  6. Kaymakam sayesinde teknoloji..
  7. Aydemir’den islamofobi tepkisi
  8. Eyüpsultan'da çatı yanarken arkadaki..
  9. Bağcılar Belediyesi'nin kekemelik..
  10. Kayakçılar Aslı Nemutlu adına..
  11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'a 3..
  12. Zaferin 104. yıl coşkusu 17 Burda AVM’..
  13. Zeytinburnu'nda parkta dövüp dereye..
  14. Başkan Gülsoy’dan 18 Mart Şehitleri..
  15. Yeni Zelanda saldırı kurbanlarını..
  16. Mustafa Pak: Ankara Yavaş’a da,..
  17. Sosyal medya fenomenleri, Diyarbakır’ı..
  18. Dumlupınar’da ’’İslam ve gençlik’’..
  19. Erdoğan: "Nasıl oluyor da dünyanın..
  20. "Alışık olduğumuz tablonun da ötesinde..
  21. Vali Bilmez, İpekyolu ilçesindeki..
  22. Tünel inşaatında göçük altında kalan..
  23. Erdoğan: "(Terörist) İstanbul'a..
  24. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizlerin..
  25. Irak’ın kuzeyinde 2 askerimiz şehit oldu
  26. Altınok’un Kepez projeleri..
  27. Kuzey Irak'tan acı haber! 2 şehit
  28. Adıyaman'da otomobil şarampole..
  29. Liseliler, otobüs duraklarını..
  30. Türkücü İsmail Türüt’ten Yeni..
CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!

Günün Karikatürü

16 mart 2019
Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler