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Gündem Mansur Yavaş’a Kahramanmaraş modeli önerisi!
Gündem

Mansur Yavaş’a Kahramanmaraş modeli önerisi!

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör dikkat çeken bir öneride bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 16:41:00 -
Mansur Yavaş’a Kahramanmaraş modeli önerisi!

YENİ AKİT / ANKARA

Ankara’da kontak kapatıp eylem yapan halk otobüsü esnafına destek olmayı beceremeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör dikkat çeken bir öneride bulundu.

Güngör sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ankara Büyükşehir için öneri: ‘Kahramanmaraş Modeli’ Özel Halk Otobüsü Esnafımıza Desteğimiz; Araç başı aylık 5.500 ₺ Aylık akaryakıt fiyat farkı ödemesi” ifadelerini kullandı.

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