Mansur Yavaş’a Kahramanmaraş modeli önerisi!
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör dikkat çeken bir öneride bulundu.
YENİ AKİT / ANKARA
Ankara’da kontak kapatıp eylem yapan halk otobüsü esnafına destek olmayı beceremeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör dikkat çeken bir öneride bulundu.
Güngör sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ankara Büyükşehir için öneri: ‘Kahramanmaraş Modeli’ Özel Halk Otobüsü Esnafımıza Desteğimiz; Araç başı aylık 5.500 ₺ Aylık akaryakıt fiyat farkı ödemesi” ifadelerini kullandı.