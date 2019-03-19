Mansur Yavaş son dakika adaylıktan çekilecek mi? Mansur Yavaş soruşturma

Millet İttifakı'nın Ankara Adayı Mansur Yavaş hakkında 'Suçu yetkili makamlara bildirmemek' suçlamasıyla TCK 278. madde gereğinde soruşturma açıldı.

Sahte senet skandalı ile gündeme gelen CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş hakkında "Suçu yetili makamlara bildirmemk" suçlamasıyla soruşturma açıldı. Necmettin Kesgin'e ait bilgisayarın sizde olduğu ve bu bilgisayarda bulunan görüntülerden dolayı Necmettin Keskin'i tehdit ettiğiniz iddia ediliyor. Bu bilgisayar halen sizde mi? Necmettin Kesgin'e ait ise size nasıl ve hangi yollarla ulaştı.

Mansur Yavaş hakkındaki iddialar

CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş, ‘sahte senetle’ 600 bin doları icrada tahsil etmeye çalışınca mahkemelik oldu. Mahkeme Yavaş’ı, 329 bin 736 lira ‘kötü niyet’ tazminatı, 164 bin 768 lira da para cezası ödemeye mahkum etti. CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın adı sahte senet skandalına karıştı. Yavaş, işadamı N.K. adına düzenlenen sahte bir senetle 600 bin doları icrada tahsil etmeye çalıştı. İşadamı N.K. senedin tahsil edilmeye çalışmasının ardından Yavaş'la mahkemelik oldu. İşadamı N.K., yargıda Ankaralılar Grubu'na yakın isimlerle çalışan CHP'li Mansur Yavaş'ın usulsüzlüklerine karşı yaklaşık 5 yıl yargı mücadelesi verdi. Bir mahkeme N.K.'yı haklı bulup Yavaş'ı tazminat ödemeye mahkûm etti. Başka bir mahkeme ise N.K.'ya 4 yıl hapis cezası verdi. CHP'li Yavaş'ın kirli çamaşırlarını ortaya döken yargı süreci adım adım şöyle gelişti:

SAMAŞ adlı bir şirket, Kayseri Şeker'le yaptığı pazarlama işinden dolayı mahkemelik oldu. SAMAŞ, sözleşmeden doğan alacakları ve cezai şart yönünden Kayseri Şeker'e dava açtı. Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada SAMAŞ şirketinin sözleşmeden doğan alacakları yönünden davayı kabul ederken cezai şarttan doğan alacağı ise reddetti. Bunun üzerine SAMAŞ'ın avukatı M.G., aynı zamanda emekli astsubay olan işadamı arkadaşı N.K.'dan yardım istedi. M.G., dava harcının yüksek olması nedeniyle N.K.'dan SAMAŞ şirketi adına maddi destek istedi. Davayı inceleyen N.K., firmaya maddi destek vermeyi kabul etti. M.G., cezai şart yönünden Yargıtay'da süren dava ile ilgili Mansur Yavaş'dan destek alabileceklerini de söyledi. Bunun üzerine SAMAŞ şirketine maddi destek veren N.K. ile Yavaş görüşmeye başladı.