Mansur Yavaş ortadan kaybolunca iş Valilik Ve Bakanlığa düştü

Ankara’da yaşanan yağışlar sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) acizliği bir kez daha ortaya çıktı. Liyakatsizliğin kitabını yazan ABB’nin iş bilmezliği yüzünden Ankaralılar su baskınları ile mücadele ederken vatandaşların yardımına Ankara Valisi Vasip Şahin ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koştu.

Bakan Koca ve vali imdada yetişti!

Ankara’yı esir alan yağışların ardından ABB Başkanı Mansur Yavaş ortadan kaybolurken, yaşanan sel felaketlerinin ardından vatandaşların başına gelebilecek kötü olaylara karşı Ankara Valiliği ve Sağlık Bakanlığı kırmızı alarma geçti. Ankara Valisi Vasip Şahin, 10 alt geçidin trafiğe kapandığını ve ekiplerin gerekli çalışmaları yaptığını aktarırken, Bakan Koca ise, “Yoğun yağıştan kaynaklanan sel felaketine karşı Ankaralıların hizmetindeyiz.” ifadelerini kullandı.

Israrla mazgal ve rögar temizliğini yapmıyorlar!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, günlerdir etkili olan yağışlarda mazgal ve rögar temizliğini yapmamakta ısrar edince sağanak yağışlar sonrası başkentin hemen her noktasında su baskınları yaşandı. Liyakatsizlikleri sayesinde Ankaralılara hayatı zindan etmeye devam eden ABB’nin yapması gerekeni ise Ankara Valiliği ve Sağlık Bakanlığı yaptı.

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Yavaş ortadan kayboldu iş başa düştü

Mazgal temizlemek yerine üstüne asfalt döktürerek en ufak yağışlarda bile Ankaralıya çile yaşatan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkenti esir alan yağışlarla birlikte ortadan kayboldu. Yavaş’ın liyakatsizliği ve ilgisizliği yüzünden Ankara’nın her yerinde su baskınları yaşanırken birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Metro istasyonlarına kadar ulaşan sular yüzünden hayat durma noktasına geldi. Tepkilerin odağında kalan Yavaş’ın ortadan kaybolması ile birlikte vatandaşın yardımına önce Ankara Valisi Vasip Şahin daha sonra da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yetişti.

10 yıllık fotoğraflarla algı oluşturmaya çalışanlar ortadan kayboldu

20 yıllık Melih Gökçek döneminde yağışlar sebebiyle bir kere alt geçit kapandı diye 10 yıllık fotoğrafları paylaşarak algı oluşturmaya çalışanlar Ankara’da haftalardır etkili olan yağışlar sonrası ortadan kaybolup vatandaşları kaderine terk etti. Ankaralılar sel suları ve su baskınları ile mücadele etmeye çalışırken Vasip Şahin ve Fahrettin Koca el attı. Şahin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 10 alt geçidin trafiğe kapandığını açıkladı. Kapanan alt geçitlere ilişkin ekiplerin gerekli çalışmaları yaptığını belirtti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı paylaşımda, “Yoğun yağıştan kaynaklanan sel felaketine karşı Ankaralıların hizmetindeyiz. İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığımız; 159 acil yardım kara ambulansı, 530 nöbetçi 112 personeli, 4 UMKE aracı ve 11 UMKE personeli gerekli müdahaleler için görev başında.” dedi.