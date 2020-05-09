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Aktüel

Manken Karzan Ibrahim Shingaly: "Baharı yaşayacağımız günler yakındır"

Korona virüs salgınından evde kalarak korunan Iraklı manken Karzan Ibrahim Shingaly, evlerinden özgürce çıkacakları günlerin yakın olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 11:11:01 -
Manken Karzan Ibrahim Shingaly: "Baharı yaşayacağımız günler yakındır"

Korona virüs salgınından evde kalarak korunan Iraklı manken Karzan Ibrahim Shingaly, evlerinden özgürce çıkacakları günlerin yakın olduğunu söyledi.


Korona virüs nedeni ile alınan tedbirler kapsamında yaklaşık 70 gündür dışarı çıkamayan Iraklı manken Karzan Ibrahim Shingaly, alınan önlemlere uyup rehavete kapılmadan devam etmeleri durumunda zor günlerin geride kalacağını ifade etti. Baharı yaşayacakları günlerin yakın olduğunu aktaran Shingaly, vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısını yineledi.


Shingaly, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile mart ayı başında kendisine gelen tüm iş tekliflerini ertelediğini duyurmuş ve alınan önlemler kapsamında o da tüm Iraklılar gibi evine çekilmişti.

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