  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Manisaspor'un 5 yıllık transfer yasağı kaldırıldı
Spor

Manisaspor'un 5 yıllık transfer yasağı kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-03 13:56:13 -
Manisaspor'un 5 yıllık transfer yasağı kaldırıldı

MANİSA (AA) - Misli.com 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Manisaspor'un 2015 yılından bu yana süren transfer yasağının kaldırıldığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) siyah-beyazlı kulübe çeşitli teknik direktör ve futbolculara olan borcu nedeniyle uyguladığı transfer yasağı kaldırıldı.

Açıklamada, "Allah'a hamdolsun transfer yasağımız kaldırılmıştır. Yasağın kaldırılmasında emeği geçen herkese ve bu süreçte sabırla bekleyen 'Tarzanlara' çok teşekkür ediyoruz. Manisa'mıza, ülkemize ve spor camiasına hayırlı olmasını temenni ederiz. İnancınızı kaybetmeyin Manisaspor yaşayacak." ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaan Sarıaydın altın alacakları üstüne basa basa uyardı!
Ekonomi

Kaan Sarıaydın altın alacakları üstüne basa basa uyardı!

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, altındaki dalgalanmalara ilişkin bir değerlendirme yaparak, "Altın kimseyi üzmeyecek. Tarihleri verd..
Yunanistan'dan Türkiye'ye düşmanca hamle! Masaya oturup bunu da yaptılar
Dünya

Yunanistan'dan Türkiye'ye düşmanca hamle! Masaya oturup bunu da yaptılar

Türkiye ile masaya oturan Yunanistan'ın AB zirvesinde hazırlanan ortak bildiri taslağının Türkiye-AB ilişkilerine ayrılan bölümünü bloke ett..
Ermenistan'ın SİHA korkusu bunu da yaptırdı!
Dünya

Ermenistan'ın SİHA korkusu bunu da yaptırdı!

Dağlık Karabağ'ı işgali altında tutan Ermenistan tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de Azerbaycan topraklarına saldırdı. Azerbaycan ordusunun kar..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay