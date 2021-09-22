Manisa’da vatandaşı isyan ettiren fabrika yangını

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi’ndeki bir geri dönüşüm tesisinin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi’nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beyaz eşya için hammadde üretimi yapılan tesisteki plastik ve metal atıkların bulunduğu bölümde yangın çıktı.

Vatandaşlar firma yetkililerine tepki gösterdi

İlk olarak tesis çalışanları tarafından müdahale edilen yangın kontrolden çıkınca Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangında jandarma ekipleri de yol güvenliğini alarak olası bir kazanın önüne geçti. Jandarma ekipleri bu arada firma yetkililerine tepki gösteren vatandaşları sakinleştirerek dumandan etkilenmemeleri için bölgeden uzaklaşmalarını istedi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesi sonrasında yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.