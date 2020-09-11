  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Manisa'da üretici, kuru üzümünü satabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu
Ekonomi

Manisa'da üretici, kuru üzümünü satabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu

Üretici Celal Keskin: - "24 saattir bekliyoruz, daha 2-3 saat bekleriz diye tahmin ediyorum"

Yeniakit Publisher
2020-09-11 18:15:39 -
Manisa'da üretici, kuru üzümünü satabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu

MANİSA (AA) - Manisa'da çok sayıda üretici Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifine ürününü satabilmek için alım merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Bağ bozumu sonrası kuruttuğu üzümlerini sergiden alan çiftçiler, ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıkladığı fiyatlarla alan Tariş'e satabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Tariş'in bu gece 23.59'a kadar alım yapacağını açıklamasının ardından çok sayıda üretici, alım merkezlerine akın etti. Turgutlu, Salihli ve Alaşehir'deki alım merkezlerine geceden gidip traktör römorkunda sabahlayan üreticiler kilometrelerce uzayan kuyruk oluşturdu.

AA ekibi, Salihli alım merkezleri önünde oluşan traktör yoğunluğunu havadan görüntüledi.

Üreticilerden Celal Keskin kuru üzümünü Tariş'e satmak için dün akşam 17.00 sıralarında kuyruğa girdiğini belirterek, "24 saattir bekliyoruz, daha 2-3 saat bekleriz diye tahmin ediyorum." dedi.

Yüksel Ergen de bu gece alımların sona ereceğine dikkati çekerek, "Son gün olduğu için mecburuz, 24 saattir bekliyoruz, zaman zaman hızlanıyor zaman zaman hiç ilerlemiyor." diye konuştu.

Muammer Çelik de 26 saattir sırada beklediğini anlatarak, "Diğer arkadaşlar da aynı 25-30 saattir bekleyenler var. Önceki günlerde bu kadar yoğunluk yoktu. Halen sergide üzümü bekleyen üreticilerimiz var. Tariş'in alımı erken kapatması üreticiler için iyi olmadı. En azından eylül sonuna kadar devam edilmeliydi." ifadelerini kullandı.

Tariş yetkilileri ise bu gece sadece üyelerinden üzüm alımının sona ereceğine dikkati çekerek, yapılan protokol gereği gelecek hafta da TMO adına kuru üzüm almaya devam edeceklerini bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AB’den skandal 'Türkiye' tavsiyesi!
Dünya

AB’den skandal 'Türkiye' tavsiyesi!

Avrupa Birliği Akdeniz Ülkeleri Zirvesi’nin sonuç bildirisinde, Türkiye'ye karşı yaptırımların genişletilmesi önerisinde bulunuldu. ..
Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs test sonucu açıklandı
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs test sonucu açıklandı

Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan koronavirüs testinin sonucunun negatif çıktığı açıklandı.

Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması
Dünya

Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması

Haddini aşan Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varvitsiotis, skandal açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi hedef alan Varvitsiotis..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı