Manisa'da terör operasyonu: 3 gözaltı

Manisa’nın Salihli, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik Salihli, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinde operasyon düzenlendi. Örgütün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik 3 ilçede düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve ikametgâhlarında yapılan aramalar da ise çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği öğrenildi.

Adliyeye sevk edildiler

Gözaltına alınan şüpheliler karakola götürülürken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Öte yandan sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 8, Suriye’de PKK/YPG/PYD terör örgütünde eğitim alarak faaliyette bulunan ve kaçak yollardan Türkiye’ye giriş yapan 3 olmak üzere toplam 11 şahsa işlem yapıldığı öğrenildi.

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