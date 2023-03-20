  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Manisa'da terör operasyonu: 3 gözaltı
Yerel

Manisa'da terör operasyonu: 3 gözaltı

Manisa’nın Salihli, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2023-03-20 19:22:00 - 2023-03-20 19:56:13
Manisa'da terör operasyonu: 3 gözaltı

Manisa’nın Salihli, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik Salihli, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinde operasyon düzenlendi. Örgütün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik 3 ilçede düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve ikametgâhlarında yapılan aramalar da ise çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği öğrenildi.

Adliyeye sevk edildiler

Gözaltına alınan şüpheliler karakola götürülürken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Öte yandan sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 8, Suriye’de PKK/YPG/PYD terör örgütünde eğitim alarak faaliyette bulunan ve kaçak yollardan Türkiye’ye giriş yapan 3 olmak üzere toplam 11 şahsa işlem yapıldığı öğrenildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23