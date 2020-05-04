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Aktüel

Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 545 kişiye 829 bin lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-05-04 10:06:21 -
Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 545 kişiye 829 bin lira ceza

MANİSA (AA) - Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1-3 Mayıs'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 545 kişiye, toplam 829 bin 136 lira ceza verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik kent merkezi ve 17 ilçede denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 545 kişiye toplam 829 bin 136 lira cezai işlem uygulandı.

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