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Aktüel Manisa'da muhtarın 'iyilik sofrası' 6 mahallede 130 kişiye ulaştı
Aktüel

Manisa'da muhtarın 'iyilik sofrası' 6 mahallede 130 kişiye ulaştı

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Manisa'da muhtarın 'iyilik sofrası' 6 mahallede 130 kişiye ulaştı

Manisa Yunusemre'de Karaveliler Muhtarı Ramazan Budak'ın yaklaşık 2 yıl önce başlattığı yemek desteği, 6 mahallede 130 yaşlı, engelli ve kimsesize ulaşıyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Karaveliler Mahallesi'nin muhtarı Ramazan Budak'ın (43), yemek yapmakta güçlük çeken annesi ile mahallede yalnız yaşayan yaşlılar için yaklaşık 2 yıl önce başlattığı ücretsiz yemek desteği, hayırseverlerin katkısıyla bugün 6 mahallede 130 yaşlı, engelli ve kimsesize ulaşıyor. Dağıtımı da muhtarın kendisi yapıyor.

Yuntdağı eteklerindeki 62 hane ve 170 nüfuslu Karaveliler'de görev yapan, evli ve 3 çocuk babası Budak, ilk yemekleri başta annesi Cennet Budak (76) olmak üzere mahallede yalnız yaşayan yaşlılar için pişirdi. Yaşlılar arasında yemek yaparken vücutlarının çeşitli yerlerini yakanların bulunması üzerine muhtar, atıl durumdaki köy okulunu kendi imkanlarıyla mutfağa dönüştürdü.

Masrafları ilk dönemde kendi bütçesinden karşılayan Budak'a zamanla hayırseverler de destek verdi.

Yemekler bugün Karaveliler'in yanı sıra Davutlar, Müslih, Örencik, Pelitalan ve Kozaklar mahallelerindeki ihtiyaç sahiplerine gidiyor. Dev kazanlarda pişirilen yemekler her gün saat 17.00 sıralarında paketleniyor. Budak, hazırlanan paketleri mahalle mahalle dolaşarak ihtiyaç sahiplerine kendisi teslim ediyor.

Sürecin büyük bölümünü kendisinin yürüttüğünü anlatan Karaveliler Mahallesi Muhtarı Ramazan Budak, "Yemek yapmaya başlayalı 2 yıl oldu. Evde yaşlılar yemek yapamıyorlardı. Yemek yaparken vücutlarının çeşitli yerlerini yakıyorlardı. Bunun üzerine yemek yapmaya başladık. Allah'a şükür, 2 yıldan beri yemek dağıtıyoruz. İlk başlarda kendi imkanlarımızla kendi bütçemizle yaptık. Sonra hayırseverler yardım etmeye başladı. Şu anda 130 kişiye götürüyorum. 5 tane köye dağıtıyorum" dedi.

Yaptığı işin kendisine mutluluk verdiğini belirten Budak, "Çok güzel bir duygu. Allah bize muhtarlık nasip etmiş. Bunu iyi değerlendirmek lazım" ifadelerini kullandı.

Muhtarın eşi Elveda Budak (46) ise yemeklerin temizlik ve paketleme işlerini üstlendiğini belirtti; köylülerden gördükleri karşılığı "Köylüler bize dua ediyor" sözleriyle aktardı.

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