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Manisa'da kumar oynayan 17 kişiye, 68 bin lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-05-15 19:02:16 -
Manisa'da kumar oynayan 17 kişiye, 68 bin lira ceza

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği ve kumar oynadığı belirlenen 17 kişiye, 68 bin 480 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziler Mahallesi'nde bir inşaat ile Eski Cami Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda, sosyal mesafe kuralını ihlal eden ve kumar oynadıkları tespit edilen 17 kişiye 68 bin 480 lira ceza kesti.

Kumar oynamakta kullanılan malzemelere de el konuldu.

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