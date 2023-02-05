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Yerel Manisa'da hafif ticari araç devrildi
Yerel

Manisa'da hafif ticari araç devrildi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hafif ticari aracın devrildiği trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-05 03:11:00 -
Manisa'da hafif ticari araç devrildi

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 AK 6395 plakalı hafif ticari araç, Yeni Mahalle Mimar Sinan Bulvarı'nda aynı yönde seyir halindeki B.A. yönetimindeki 35 ASK 87 plakalı otomobile çarpıp, refüje vurduktan sonra devrildi.

Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan H.A, yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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