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Aktüel

Manisa'da ev karantinasına uymayan 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza

2020-04-27 23:19:31 -
Manisa'da ev karantinasına uymayan 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza

MANİSA (AA) - Manisa'da 14 günlük ev karantinası tedbirine uymayan 5 kişiye toplam 15 bin 750 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından geldikleri için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün evlerinde kalmaları gereken vatandaşların adreslerini kontrol etti.

Şehzadeler ve Salihli ilçelerinde yapılan denetimlerde, evlerinde bulunmayan 5 kişiye, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına muhalefet etmekten işlem yapılarak 3 bin 150'şer liradan toplam 15 bin 750 lira ceza uygulandı.

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