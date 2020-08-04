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Aktüel

Manisa'da eşini av tüfeğiyle yaralayan kişi intihar etti

Yeniakit Publisher
2020-08-04 13:49:48 -
Manisa'da eşini av tüfeğiyle yaralayan kişi intihar etti

MANİSA (AA) - Manisa'nın Ahmetli ilçesinde eşini av tüfeğiyle yaralayan 79 yaşındaki kişi, aynı silahla intihar etti.

Gökkaya Mahallesi'nde yaşayan Halil Tetik (79), tartıştığı eşi Necla Tetik'i (76) av tüfeğiyle boynundan yaraladıktan sonra aynı silahla başına ateş etti.

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine eve, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince Halil Tetik'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ağır yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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