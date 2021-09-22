Manisa'da DAEŞ operasyonu! Gözaltılar var
Manisa'nın Salihli ilçesinde terör örgütü DAEŞ'e üye olduğu iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa-Salihli'de terör örgütü DAEŞ'e üye olduğu iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, DAEŞ içerisinde ve çatışma bölgeleri ile bağlantılı olarak faaliyet gösteren şüphelilerin faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Salihli'de tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyonda DAEŞ lehine Suriye uyruklu şahıslar ile bir araya gelerek terör örgütünü övücü mahiyette, terör örgütünün propagandasını yapan ve geçmiş dönemde DAEŞ içerisinde çeşitli faaliyetlerde bulunulduğu yönünde bilgiler elde edilen 6 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirilirken, bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.