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Yerel Manisa'da acının fotoğrafı
Yerel

Manisa'da acının fotoğrafı

Manisa'da ormanlık alanda çıkan yangından kaçan leylek böyle görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2022-07-12 12:50:00 -
Manisa'da acının fotoğrafı

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Ferah Tepe mevkiinde 10 Temmuz 2022 tarihinde saat 14.06'da ziraat arazisinde yangın çıktı. Ormanlık alan kenarında başlayan yangına Manisa Orman İşletme Müdürlüğü Turgutlu Orman İşletme Şefliği ekipleri 5 dakika içinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve yangın ormana girmeden 1 saatte kontrol altına alındı.

Yangın sırasında Turgutlu Orman İşletme Şefliği Orman İşçisi Şevket Kaya tarafından cep telefonu ile çekilen bir leyleğin yangından kaçış anları ise yangınlarda her zaman olduğu gibi en çok etkilenenlerin yaban hayatı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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