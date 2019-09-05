Manisa ovaları sergideki üzümlerle rengarenk oldu

Türkiye’nin üzüm ambarı olarak bilinen Manisa’da, bağlardan kesilerek kurutmak için sergilere serilen üzümler Manisa ovasında rengarenk görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 800 bin dekara yakın alanda ortalama 300 bin ton üretilen çekirdeksiz kuru üzüm, Almanya, İngiltere ve Japonya başta olmak üzere 90’dan fazla ülkeye ihraç ediliyor.

Her yıl Türkiye’ye yaklaşık 500 milyon dolar gelir kazandıran çekirdeksiz Sultaniye üzümünün yüzde 85’inin üretildiği Manisa’da hasat edilen üzümler onlarca metrelik sergilerde kurutuluyor. 800 bin dekara yakın alanda yaklaşık 50 bin ailenin geçimini sağladığı üzüm için ağustos ayıyla birlikte bağlarda hummalı bir çalışma başlıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla bağlardan toplanan yaş üzümler, potasyum ve zeytinyağlı karışıma batırıldıktan sonra metrelerce uzunluktaki sergilerde kurutulmaya bırakılıyor. Güneş ışınlarının yakıcı etkisiyle sarı renkten kahverengiye doğru dönen üzümler, adeta görsel bir şölen sunuyor. Özellikle İzmir-İstanbul yolu üzerinde bulunan üzüm bağlarının kurutma alanına serilen üzümler, yolu kullanan sürücü ve yolcular tarafından da ilgiyle izleniyor. Hava şartlarına göre yaklaşık bir hafta içerisinde ihracata uygun standartlarda kuruyan üzümler, işleme ve paketleme tesislerine gönderiliyor. Buradaki işlemlerin ardından üzümler Almanya, İngiltere ve Hollanda, Japonya başta olmak üzere 90’dan fazla ülkeye ihraç ediliyor.

“Avrupa Birliği ülkelerinin tamamına yakınına ihracatımız var”

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, sultaniye çekirdeksiz üzüm hasadının yapıldığı bağları gezerek, üzüm sergilerini yerinde inceledi. Üretici ve çalışanlara kolaylıklar dileyen Öztürk, üzüm sezonuyla ilgili İHA’ya özel açıklamalarda bulundu. Öztürk, “Manisa, 807 bin dekarlık bir bağ alanına sahip. 50 bin çiftçi ailesi geçimini bağcılıkla yapıyor. Dolayısıyla ‘Sultani Üzüm’, sultanlara layık bir üzüm. Bu üzümler Manisa’dan tüm dünya sofralarına ulaştırılıyor. Bu sene 2019 yılı itibariyle yaklaşık Manisa’dan 260 bin ton Sultani Çekirdeksiz Kuru Üzüm çıkartacağız. Bunu da dünya sofralarına pazarlayacağız. İnşallah üreticilerimiz için de bereketli bir sezon olacaktır. İngiltere başta olmak üzere Hollanda, Almanya, Japonya, Jamaika ve Avrupa Birliği ülkelerinin tamamına yakınına ihracatımız var. Kuru üzüm, Türk kuru üzümü dünyada kabul görmüş, çok nitelikli üretilen bir ürün" dedi.

Üzümde kurutma zamanında olduklarını hatırlatan Öztürk, “Sergilerde kurutma işlemleri başlıyor. Bandırma adı verilen bir işlemden geçiriliyor. Bu işlem uygulandıktan sonra sergilere ince bir şekilde serilerek, yavaş yavaş altın sarısı rengine doğru dönmeye başlıyor. Bir senelik yolculuğu da burada nihayete ermiş olacak. Manisa Ovası’nın sarı altını üzüm, beyaz altını pamuk. Yukarıdan görüntülendiğinde de çok güzel bir görsel ortaya çıkıyor. Sergiye geçtiğinde de o renk dönüşümü yavaş yavaş hasat edildikten sonraki yeşilden kahverengiye doğru, altın sarısına doğru dönüşü de ovada gözlemliyoruz. Bu görsellikten bizler de çok mutlu oluyoruz. Üreticinin de son noktaya gelişinin de bir işareti oluyor" şeklinde konuştu.

Üzüm sergisinde sıcak havaya rağmen çalışan işçiler ise sabah 5 sıralarında başladıkları mesailerinin akşam 3’e kadar sürdüğünü söyledi. Makine yardımıyla serilen üzümlerin aralarını açarak, ince tabaka şeklinde üzümleri hazırladıklarını ifade eden işçiler, yaklaşık 10 gün sonunda kuruyan üzümleri kaldırma işlemine geçtiklerini belirttiler. Aldıkları ücretin yeterli olmasa da kendilerini idare ettiğini vurgulayan üzüm işçileri, yaz döneminde ev ekonomilerine katkı sağladıklarını kaydettiler.

Bu senenin üzümlerinin geçen seneye göre daha iyi olduğunu belirten üzüm üreticisi Ramazan Uzun ise “Bu sene çürük yok. Geçen sene çok yağış olmuştu o yüzden çürük çoktu. Bu sene üzümlerimiz daha güzel. İlaçlarımız kalıntısız ve üzümlerimiz ihracata uygun. Fiyatlar şu an iyi gibi duruyor ama umarım ilerleyen zamanlarda düşmez. Masraflarımız çok fazla” dedi.

Üreticiler fiyattan memnun

Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin, kuru üzüm alımlarında TARİŞ’in ve TMO’nun alımlara başlayacağını ve 10 TL taban fiyat belirlemesi de üzüm üreticileri tarafından memnuniyetle karşılandı.