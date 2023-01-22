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Spor Maneviyata yönelmişti! Ferdi Tayfur'un kızı duyurdu...
Spor

Maneviyata yönelmişti! Ferdi Tayfur'un kızı duyurdu...

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müzik kariyerini noktaladığını ve artık sahnelere çıkmayacağını söyleyen Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, maneviyata yöneldiğini de açıklamıştı. Tayfur son olarak babasının sağlık durumuna dair açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-01-22 15:22:00 -
Maneviyata yönelmişti! Ferdi Tayfur'un kızı duyurdu...

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müzik kariyerini noktaladığını ve artık sahnelere çıkmayacağını söyleyen Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, maneviyata yöneldiğini de açıklamıştı. Tayfur son olarak babasının sağlık durumuna dair açıklama yaptı.

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur geçiğimiz günlerde sahneleri bırakarak maneviyata yöneldi. Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Tayfur son olarak Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu. şarkıcı Tuğçe Tayfur, 15 yaşında anne ve babasının boşanmasının kendisinde travmalar yarattığını ve bir süre görüşemediği babası Ferdi Tayfur'a o dönem kırgın olduğunu söyledi.

"Anne ve babanın ayrılması sende travma yarattı mı?" sorusuna cevap veren Tayfur, "Yarattı tabi. 15 yaşındaydım yani tam ergenlik dönemimdeydim. Babam gittiği için annemle evde yalnız kaldık. Annem, hem anne hem babaydı benim için. Babam varken de annem öyleydi o yüzden sadece fiziki bir yokluk oldu. Ayrıldıktan sonra 1-1,5 yıl kontak kesildi. Babama birçok kırgınlığım var. Artık babamla barıştım. Çocuğum olduktan sonra çok da anne ve babanın işine karışmamak lazım diye düşündüm. Yaşadığım travmaları kafamda bitirmek istedim" dedi.

"BABAMIN SAĞLIK DURUMU İYİ"

Babasının sağlık durumu hakkında da bilgi veren Tayfur, sözlerine şöyle devam etti: "Sağlık durumu çok iyi. Şeker hastalığından dolayı beyin kanaması geçirmişti. Ondan sonra da yüz felci oldu. Bunları yaş ilerledikten sonra yaşayınca iyileşme süreci uzuyor. Böbrek nakli de olmuştu. Şu an sağlık durumu çok iyi. Pandemide Marmaris'teki evinde yaşamaya başladı ev İstanbul'a gelmiyor."

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