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Ekonomi Mandenciliğimiz dünya standartlarında
Ekonomi

Mandenciliğimiz dünya standartlarında

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Altın Madencileri Derneği Başkanlığına seçilen Mehmet Yılmaz ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 10:46:00 -
Mandenciliğimiz dünya standartlarında

Yılmaz ve ekibine yeni görevinde başarılar dileyen Dönmez, altın madenciliğine bugüne kadar 6 milyar doların üzerinde yatırım yapıldığını anlattı. Madenlerden çıkarılan altının işlenmesiyle kuyumculuk sektörü başta olmak ihracatın da arttığına işaret eden Dönmez, şunları kaydetti: “Sektörün büyümesi için gayret gösteren herkese teşekkürlerimizi sunuyorum. Türkiye’de madencilik dünya standartlarına uygun şekilde yürütülüyor. Madencilik faaliyetine nasıl başlanacağı, nasıl sürdürüleceği, sahanın nasıl terk edileceğine kadar bütün aşamaları detaylarıyla ele alan kapsamlı bir mevzuatımız var. Sahip olduğumuz rezervi ekonomiye kazandırmak için sektörümüzle yakın temas içinde olmaya devam edeceğiz.”

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