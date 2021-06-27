Mancini: Bu kadarını beklemiyordum
EURO 2020 son 16 turunda normal süresi golsüz biten maçın uzatmalarında Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale çıkan İtalya'nın teknik direktörü Roberto Mancini, bu kadar zor olacağını tahmin edemediğini söyledi.
16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda Avusturya'yı uzatmalarda yıkan İtalya'nın deneyimli teknik direktörü Roberto Mancini, zorlu geçen maçı değerlendirdi.
"Muhtemelen Avusturya maçı çeyrek finalden daha zor oldu"
Mancini, "Golleri daha erken atmalıydık. Uzatmalar ekstra yorgunluğa neden oldu. Yedekten girenler doğru etkiyi verdi. Maçın zor olacağını biliyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Muhtemelen Avusturya maçı çeyrek finalden daha zor oldu" diye konuştu.
İtalya, Türkiye'nin yer aldığı A Grubu'ndan lider olarak son 16 turuna çıkmıştı.