  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bosna Savaşı'nın acısı dinmek bilmiyor
Moderna aşısına bir ülkeden daha onay çıktı
Almanya’da telefon Sözleşme süresi kısaltıldı! Darısı Türkiye'nin başına!
Irak’ta gövde gösterisinde bulundular!
Spor Mancini: Bu kadarını beklemiyordum
Spor

Mancini: Bu kadarını beklemiyordum

EURO 2020 son 16 turunda normal süresi golsüz biten maçın uzatmalarında Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale çıkan İtalya'nın teknik direktörü Roberto Mancini, bu kadar zor olacağını tahmin edemediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 05:01:00 -
Mancini: Bu kadarını beklemiyordum

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda Avusturya'yı uzatmalarda yıkan İtalya'nın deneyimli teknik direktörü Roberto Mancini, zorlu geçen maçı değerlendirdi.

"Muhtemelen Avusturya maçı çeyrek finalden daha zor oldu"

Mancini, "Golleri daha erken atmalıydık. Uzatmalar ekstra yorgunluğa neden oldu. Yedekten girenler doğru etkiyi verdi. Maçın zor olacağını biliyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Muhtemelen Avusturya maçı çeyrek finalden daha zor oldu" diye konuştu.

İtalya, Türkiye'nin yer aldığı A Grubu'ndan lider olarak son 16 turuna çıkmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay