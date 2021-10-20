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Spor Manchester United teknik direktörü kim?
Spor

Manchester United teknik direktörü kim?

Manchester United, Premier Lig'de çıktığı son üç maçta yalnızca bir puan aldı. Bu durum ise teknik direktör krizini ortaya çıkardı. İspanyol basını Cristiano Ronaldo'nun teknik direktörlük için Zinedine Zidane'ı önerdiğini yazdı. Peki, Manchester United teknik direktörü kim?

Yeniakit Publisher
2021-10-20 09:56:00 -
Manchester United teknik direktörü kim?

Premier Lig’e iyi başlamasına rağmen son haftalarda ortaya koyduğu performansla eleştiri oklarının hedefi olan Manchester United’da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in tahtı sallanıyor.

Manchester United teknik direktörü kim?

Manchester United son haftalarda sergilediği performansla eleştiri oklarının hedefinde yer alıyor. 2019 yılında göreve başlayan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in koltuğunun sallandığı ifade ediliyor. Hatta İspanyol basını Cristiano Ronaldo'nun Zinedine Zidane'ı Kırmızı Şeytanlar'a önerdiğini ileri sürdü.

Ole Gunnar Solskjaer kimdir?

Ole Gunnar Solskjaer 26 Şubat 1973'te dünyaya geldi. Norveçli eski futbolcu Ole Gunnar Solskjaer teknik direktörlük kariyerine 2008'de başladı.

Solskjaer futbolculuk kariyerinde Manchester United için önemli isimlerden olmuştur.  Yedek kulübesinden gelerek kurtardığı maçlar efsanedir. 28 golle, Manchester United tarihinin oyuna sonradan girip en fazla gol atan oyuncusu olmuştur. Kariyerinin son dönemlerinde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle son sezonunda çok az maçta forma giyebilmiştir. Norveç millî futbol takımı forması ile kaydettiği birçok golü bulunmaktadır. Manchester United'ın altyapısını iki yıl çalıştırdıktan sonra, Norveç'in Molde takımına teknik direktör olmuştur. Futbolculuğunda lakabı "Bebek Yüzlü Katil" di.

 

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