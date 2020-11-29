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Spor Manchester United, Southampton deplasmanında 3 puanı 90+2'de aldı
Spor

Manchester United, Southampton deplasmanında 3 puanı 90+2'de aldı

Yeniakit Publisher
2020-11-29 19:17:21 -
Manchester United, Southampton deplasmanında 3 puanı 90+2'de aldı


İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de Manchester United, 2-0 geriye düştüğü maçta Southampton'ı 3-2 mağlup etti.

Premier Lig'in 10. haftasında Manchester United, St. Mary Stadı'nda Southampton'a konuk oldu.

Ev sahibi ekip, 23. dakikada Jan Bednarek ve 33. dakikada James Ward-Prowse ile bulduğu golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıya iyi başlayan Manchester United, 59. dakikada Bruno Fernandes ile 74 ve 90+2. dakikalarda Edinson Cavani'nin golleriyle karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Manchester United, ligde üst üste oynadığı 3. maçtan da galip ayrıldı.

Manchester ekibi puanını 16'ya yükseltirken, Southampton 17 puanda kaldı.

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