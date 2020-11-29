Manchester United, Southampton deplasmanında 3 puanı 90+2'de aldı
İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de Manchester United, 2-0 geriye düştüğü maçta Southampton'ı 3-2 mağlup etti.
Premier Lig'in 10. haftasında Manchester United, St. Mary Stadı'nda Southampton'a konuk oldu.
Ev sahibi ekip, 23. dakikada Jan Bednarek ve 33. dakikada James Ward-Prowse ile bulduğu golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
İkinci yarıya iyi başlayan Manchester United, 59. dakikada Bruno Fernandes ile 74 ve 90+2. dakikalarda Edinson Cavani'nin golleriyle karşılaşmayı 3-2 kazandı.
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Manchester United, ligde üst üste oynadığı 3. maçtan da galip ayrıldı.
Manchester ekibi puanını 16'ya yükseltirken, Southampton 17 puanda kaldı.