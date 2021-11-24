  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şamil Tayyar’dan tepki: Bu makul sayılmaz! Direniriz

23 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

İHA'yı sapanla vurdu! Kahraman ilan edildi

Interpol’den Türkiye açıklaması: Bazı yanlış anlaşılmalar oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenelere müjde!

CHP'li Şener, Bakan Soylu'nun korumalarını hedef aldı! Önce üzerine yürüdünüz şimdi de linç mi edeceksiniz?

Böyle yüzsüzlük görülmedi! Davutoğlu'nun birlikte 'ekonomik Kurtuluş Savaşı' başlatmak istediği Kılıçdaroğlu: Çapsız Davutoğlu

Dolar için yeni tahmin! 'Hükümet bir tercih yaptı' dedi ve dövizin oynaklığını açıkladı

Arabada camları açmadan telefonla konuşanlar dikkat! Dr. Teoman Karadağ'ın uyarısı şok etti

AK Parti Grup Başkanvekili Turan sert tepki! CHP Genel Başkanı FETÖ sözcüsü gibi
Spor Manchester United son 16 turuna kalmayı garantiledi
Spor

Manchester United son 16 turuna kalmayı garantiledi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 5. haftası, iki karşılaşmayla başladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 08:23:00 -
Manchester United son 16 turuna kalmayı garantiledi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, daha önce son 16 turuna kalmayı garantileyen Bayern Münih, deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına konuk oldu.

Halil Umut Meler'in yönettiği mücadeleyi Alman ekibi, 14. dakikada Robert Lewandowski ve 42. dakikada Kingsley Coman'ın golleriyle 2-1 kazandı. Ukrayna temsilcisinin tek golü 70. dakikada Denys Harmash'tan geldi.

Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği son 9 maçta da gol atmayı başardı.

Aynı saatte başlayan diğer maçta ise teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıran İngiliz ekibi Manchester United, deplasmanda İspanya'nın Villarreal takımını 2-0 yenerek son 16 turuna kalmayı garantiledi.

Manchester ekibinin gollerini 78. dakikada Cristiano Ronaldo ile 90. dakikada Jadon Sancho attı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dolar için yeni tahmin! 'Hükümet bir tercih yaptı' dedi ve dövizin oynaklığını açıkladı
Ekonomi

Dolar için yeni tahmin! 'Hükümet bir tercih yaptı' dedi ve dövizin oynaklığını açıkladı

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, döviz kurlarındaki inişli çıkışlı seyre ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulund..
Hayırdır Apple! Satışları durdurdular
Ekonomi

Hayırdır Apple! Satışları durdurdular

Dolardaki ani yükselme sonrası sanki dünyada telefon kalmamış gibi hareket eden Apple, Türkiye’de satışlarını durdurma kararı aldı...
İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce duyurduğu şifa olan besinler
Kadın - Aile

İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce duyurduğu şifa olan besinler

İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce duyurduğu adeta şifa olan bu besinler birçok hastalığa karşı kalkan oluyor.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay