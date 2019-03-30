Manchester United sahasında kazandı
- İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Manchester United, sahasında Watford'u 2-1 mağlup etti30 Mart 2019 Cumartesi 20:33
İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Manchester United, sahasında Watford'u 2-1 yendi.
Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile hafta içi sözleşme yenileyen Manchester United, Old Trafford Stadı'nda Watford'u ağırladı.
Manchester ekibi, 28. dakikada Marcus Rashford ve 72. dakikada Anthony Martial'ın golleriyle galibiyete uzanırken, konuk ekibin tek golü 90. dakikada Abdoulaye Doucoure'den geldi.
Manchester United bu galibiyetle puanını 61'e çıkarırken, Watford 43 puanda kaldı.
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