  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Manchester United-Atletico Madrid maçı canlı izle! Manchester United Atletico Madrid maçı saat kaçta?
Spor

Manchester United-Atletico Madrid maçı canlı izle! Manchester United Atletico Madrid maçı saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Machester United sahasında Atletico Madrid’i konuk edecek. Futbolseverler ise maçın saat kaçta başlayacağını hangi kanalda yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Manchester United-Atletico Madrid şifresiz nasıl izlenir?

Yeniakit Publisher
2022-03-15 11:51:00 -
Manchester United-Atletico Madrid maçı canlı izle! Manchester United Atletico Madrid maçı saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi’nde son çeyrek finalistler de belli olacak. Devler Ligi son 16 turu rövanşında Manchester United ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman?

Manchester United-Atletico Madrid maçı canlı izle! Manchester United Atletico Madrid maçı saat kaçta?

Manchester United-Atletico Madrid arasındaki maç bu akşam Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak. Old Trafford'ta oynacak maçı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. İki ekip arasında oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti. Mücadele Exxen platformundan yayımlanacak. Ayrıca Azerbaycan kanalı CBC Sport maçı şifresiz yayımlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu 16 Mart gecesi tamamlanacak. Çeyrek final ve yarı final kuraları 18 Mart Cuma günü çekilecek.

Ajax-Benfica maçı ne zaman saat kaçta! Ajax-Benfica maçı canlı izle!
Ajax-Benfica maçı ne zaman saat kaçta! Ajax-Benfica maçı canlı izle!

Spor

Ajax-Benfica maçı ne zaman saat kaçta! Ajax-Benfica maçı canlı izle!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay