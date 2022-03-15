Manchester United-Atletico Madrid maçı canlı izle! Manchester United Atletico Madrid maçı saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Machester United sahasında Atletico Madrid’i konuk edecek. Futbolseverler ise maçın saat kaçta başlayacağını hangi kanalda yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Manchester United-Atletico Madrid şifresiz nasıl izlenir?
Şampiyonlar Ligi’nde son çeyrek finalistler de belli olacak. Devler Ligi son 16 turu rövanşında Manchester United ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman?
Manchester United-Atletico Madrid maçı canlı izle! Manchester United Atletico Madrid maçı saat kaçta?
Manchester United-Atletico Madrid arasındaki maç bu akşam Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak. Old Trafford'ta oynacak maçı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. İki ekip arasında oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti. Mücadele Exxen platformundan yayımlanacak. Ayrıca Azerbaycan kanalı CBC Sport maçı şifresiz yayımlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu 16 Mart gecesi tamamlanacak. Çeyrek final ve yarı final kuraları 18 Mart Cuma günü çekilecek.