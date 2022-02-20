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Spor Manchester Cityli yıldızın annesini dövdüler!
Spor

Manchester Cityli yıldızın annesini dövdüler!

Sahasında Tottenham'a 3-2 mağlup olan Manchester City'de bir taraftar, Phil Foden'ın annesine yumruk attı.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 15:41:00 -
Manchester Cityli yıldızın annesini dövdüler!

Premier Lig'de Manchester City sahasında Tottenham'a boyun eğdi.

Ligde 15 maç sonra kaybeden Manchester City takımın genç yıldızı Phil Foden maçın ardından katıldığı bir etkinlikte taraftarlarla tartıştı.

Kameralara yansıyan görüntülerde, taraftarların Foden ve ailesiyle sözlü tartışma yaşıyor. Devamında Foden'ın annesi bir taraftarı ittirirken aynı kişi Claire Foden'a yumruk atıyor.

Daha sonra odadan çıkan Foden da annesine saldıran kişilere karşılık veriyor.

Bu sezon 27 maçta 9 gol ve 4 asist üreten 21 yaşındaki genç futbolcu Tottenham maçına ilk 11'de başlamış ve 90 dakika sahada kalmıştı.

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