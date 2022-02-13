  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Manchester City son dakika golleri! Norwich City-Manchester City maç sonucu: Premier Ligi puan durumu!
Spor

Manchester City son dakika golleri! Norwich City-Manchester City maç sonucu: Premier Ligi puan durumu!

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında oynanan maçta Manchester United, deplasmanda Norwich City’yi 4-0 mağlup etti. Peki Manchester United gollerini kim attı? Manchester United puanı kaç? İşte Premier Lig puan durumu!

Yeniakit Publisher
2022-02-13 16:25:00 - 2022-02-13 16:25:34
Manchester City son dakika golleri! Norwich City-Manchester City maç sonucu: Premier Ligi puan durumu!

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Norwich City ile Manchester City, Carrow Road'da karşılaştı. Konuk takım, 31, 70 ve 90. dakikalarda Raheem Sterling, 48. dakikada Phil Foden'ın attığı gollerle galibiyete ulaştı.

Bu sonuçla Manchester City, 63 puana çıktı. Düşme hattındaki Norwich City, 17 puanda kaldı. Günün diğer maçlarında Manchester United ile Southampton 1-1, Brentford ile Crystal Palace 0-0 berabere kaldı. Everton, Leeds United'ı 3-0, Brighton da Watford'u 2-0 mağlup etti.

Premier Lig puan durumu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay