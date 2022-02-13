Manchester City son dakika golleri! Norwich City-Manchester City maç sonucu: Premier Ligi puan durumu!
İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında oynanan maçta Manchester United, deplasmanda Norwich City’yi 4-0 mağlup etti. Peki Manchester United gollerini kim attı? Manchester United puanı kaç? İşte Premier Lig puan durumu!
İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Norwich City ile Manchester City, Carrow Road'da karşılaştı. Konuk takım, 31, 70 ve 90. dakikalarda Raheem Sterling, 48. dakikada Phil Foden'ın attığı gollerle galibiyete ulaştı.
Bu sonuçla Manchester City, 63 puana çıktı. Düşme hattındaki Norwich City, 17 puanda kaldı. Günün diğer maçlarında Manchester United ile Southampton 1-1, Brentford ile Crystal Palace 0-0 berabere kaldı. Everton, Leeds United'ı 3-0, Brighton da Watford'u 2-0 mağlup etti.
Premier Lig puan durumu!