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Spor Manchester City, Club Brugge'ü gole boğdu
Spor

Manchester City, Club Brugge'ü gole boğdu

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Manchester City deplasmanda Club Brugge'ü 5-1'lik skorla ağır bir yenilgiye uğrattı.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 22:13:00 -
Manchester City, Club Brugge'ü gole boğdu

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, PSG yenilgisinin ardından Club Brugge'e konuk oldu. İngiliz devi, Belçika ekibini 5-1 yendi ve A Grubu'nda ikinci galibiyetine uzandı.

Karşılaşmada açılış golü Man City'li Joao Cancelo'dan geldi. 30. dakikada kaleciyi çalımlayan İspanyol topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Konuk ekip 43. dakikada Riyad Mahrez'in penaltıdan bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı Manchester City'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İngilizler ikinci yarıya da golle başladı. 53. dakikada Kylie Walker, Kevin De Bruyne'nin pasında rakip fileleri 3. kez havalandırdı. Manchester City Akademisi'nden yetişen ve ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Cole Palmer 67'de takımının 4. golüne imza attı. Ev sahibi takımın tek golü 81. dakikada Vanaken geldi. Karşılaşmaya son noktayı ise yine Mahrez koydu. 84. dakikada Fernandinho'nun pasında Mahrez topu sağ kale direğinin içinden ağlara gönderdi ve City maçı 5-1 kazandı.

Manchester City puanını 6 yaptı. Club Brugge ise 4 puanda kaldı.

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