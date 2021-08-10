Manavgat alev alev yanarken CHP’li Başkan ormanı bıraktı, evinin telaşına düştü

Manavgat’ta ormanlar cayır cayır yanarken, CHP’li Belediye Başkanı Şükrü Sözen, bütün belediye araçlarını kendi villası için seferber etti. Komşu Kalemler Köyü’nün yanmasını ise seyretti.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, villası için resmi araçları seferber etti. Sonra da bir köşeye çekilip, ağlar gibi yapıp “Canımızı zor kurtardık” dedi. Bu pişkinliği gören CHP’liler bile isyan etti. Başkan için 'yüzü de kızarmıyor' yorumları yapıldı.