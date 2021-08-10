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Gündem Manavgat alev alev yanarken CHP’li Başkan ormanı bıraktı, evinin telaşına düştü
Gündem

Manavgat alev alev yanarken CHP’li Başkan ormanı bıraktı, evinin telaşına düştü

CHP’li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kendi villası için resmi araçları seferber etti. Komşu Kalemler Köyü'nün yanmasını ise seyretti.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 14:16:00 -
Manavgat alev alev yanarken CHP’li Başkan ormanı bıraktı, evinin telaşına düştü

Manavgat’ta ormanlar cayır cayır yanarken, CHP’li Belediye Başkanı Şükrü Sözen, bütün belediye araçlarını kendi villası için seferber etti. Komşu Kalemler Köyü’nün yanmasını ise seyretti.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, villası için resmi araçları seferber etti. Sonra da bir köşeye çekilip, ağlar gibi yapıp “Canımızı zor kurtardık” dedi. Bu pişkinliği gören CHP’liler bile isyan etti. Başkan için 'yüzü de kızarmıyor' yorumları yapıldı.

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