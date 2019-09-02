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Mamak Altiağaç TOKİ 3.etap 948 adet kentsel dönüşüm konutun durumu nedir?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 223 adet konut;ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 08 Temmuz 2019 - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacaktır. Peki Mamak Altiağaç 3. etap 948 adet konutları ne zaman teslim edilecek?

02 Eylül 2019 Pazartesi 14:45
Mamak Altiağaç TOKİ 3.etap 948 adet kentsel dönüşüm konutun durumu nedir?

Ankara Mamak Altınağaç Karaağaç Mahallesi kentsel dönüşüm projesi 3. etap 948 konutların teslim tarihi araştırılıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 223 adet konut; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 08 Temmuz 2019 - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacaktır. Peki Mamak Altiağaç 3. etap 948 adet konutları ne zaman teslim edilecek?

 

Ankara İli Mamak İlçesi Altıağaç-Karaağaç-Hüseyingazi Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 3. Etap 948 konut projesi % 90 inşaat seviyesinde olup, çalışmaları devam etmektedir.

• Konut seçimini yapan alıcılar %10 peşinat bedeli için 108 ay vade,%15 peşinat bedeli için 120 ay vade,%25 peşinat bedeli için 144 ay vade alternatifleri çerçevesinde peşinatlarını ilgili banka şubelerine yatırarak. Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır.

• Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Satış aşamasında, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan “HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ” ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.

• Peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden %5 (yüzde beş)oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir. Ayrıca banka komisyonu ve BSMV her taksit ödemesiyle birlikte, taksit tutarı üzerinden ALICI’dan tahsil edilir.

• Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, dikkate alınarak İdarece belirlenecek oranda artırılacaktır.

• İlk taksit ödeme tarihi; Konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

• İlk dönemsel artış tarihi; Konut teslim tarihine göre İDARE’ce belirlenecektir.

Mamak Altiağaç 3. etap 948 adet konut sözleşmesi ne zaman?

• Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

• Konut alıcısı, Gayrimenkulün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

• “Konut satın almak için başvuruda bulunan kişilerin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması, daha önce Toplu Konut İdaresince satılmış bir gayrimenkule sahip olmamış ve daha önce Toplu Konut İdaresinden kredi almamış olmaları” şartları kaldırılmıştır.

• Projede konut büyüklükleri ve mahal listelerinde bir çelişki olduğu takdirde uygulama projesi ve sözleşmedeki bilgiler esas kabul edilecektir.

• Konutların teslim süresi, sözleşme tarihinden itibaren 36 aydır.

• Anahtar teslimi öncesinde, KDV Kanunu uyarınca konut bedelinin %1’i oranında KDV ayrıca alıcılar tarafından ödenecektir.

• Konut tesliminden sonra ALICI, Yönetim Planı ve KMK’da öngörülen ortak giderlerden bağımsız bölüme (GAYRİMENKUL) isabet eden miktarları, toplu yapı alanındaki ortak tesislere ilişkin giderleri ve blok aidatlarını anahtar tesliminin gerçekleştiği veya teslim ihbarında belirtilen sürenin içinde bulunduğu aydan geçerli olmak üzere her ay yapı/site yönetimine ödeyecektir. Alıcı bağımsız bölümü teslim almamış olsa dahi aidat ve ortak alan giderlerini ödemekle yükümlüdür.

• Konut alıcıları sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa anahtar teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl

sonra devir edebileceklerdir. İdare gerek görmesi halinde satışa sunulan konutlardan bir kısmını veya tamamını satıştan çekmeye yetkilidir.

Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir. İnternet sayfamızda yayımlanan planlar tanıtım amaçlıdır. Konutların brüt ve net m² büyüklükleri satış listelerinde gösterilmiştir. Brüt ve net m² hesabı yürürlükteki son İmar Yönetmeliğindeki kriterlere göre yapılmaktadır. Net m² hesabı sıva imalatının yerinde uygulama kalınlığına göre farklılık gösterebilir. 

 

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 14:45
  1. Ankara
  2. Mamak Altiağaç TOKİ 3.etap 948 adet kentsel dönüşüm konutun durumu nedir?
  3. Mamak Altiağaç 948 konutları ne zaman teslim edilecek
  4. Mamak Altiağaç 3. etap 948 adet konut sözleşmesi ne zaman?

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