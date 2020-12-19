Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınından dolayı hayatını kaybeden sağlık çalışanları için 'meslek hastalığı' veya 'vazife malulü' hükümlerinden faydalanmaları ile ilgili genelgeyi duyurdu. Peki, Malullük aylığı şartları nelerdir? İşte detaylar…

Malullük aylığı şartları nelerdir?

Kurum Sağlık Kurulunca malul sayılan sigortalıların malullük aylığından faydalanabilmeleri için belli şartlar bulunmaktadır. Bu şartla şu şekilde;

- En az on yıldır sigortalı olması ve toplam olarak 1800 gün uzun vadeli sigorta kolları primi ödemesi gerekir. Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğuna karar verilmiş ise sigortalılık süresi şartı aranmaz ve 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi belirtilmiş olması gerekir.

- Sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılması, faaliyetine son vermesi ve görevinden ayrılması durumu maluliyeti nedeniyle kaynaklanması gerekir.

- Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların ise kendi sigortalılığı sebebiyle Kuruma genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve primle ilgili borcu olmaması gerekmektedir.

- Kuruma yazılı dilekçe ile başvuruda bulunması gerekir.