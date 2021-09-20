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Gündem Maltepe'de trafik kazası! Yaralılar var
Gündem

Maltepe'de trafik kazası! Yaralılar var

İstanbul Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 14:28:00 -
Maltepe'de trafik kazası! Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, İdealtepe mevkii D100 Karayolu'nda Kartal istikametine seyir halinde olan Büşra T. idaresindeki 34 EJA 721 plakalı araç, aynı yönde seyreden Mehmet A. idaresindeki 06 DR 9225 plakalı araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Büşra T. ile diğer araçta bulunan Nurcan A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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