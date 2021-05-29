Maltepe Üniversitesi 30 Öğretim Üyesi alıyor
Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 30 Öğretim Üyesi alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göreMaltepe Üniversitesi ilanda gösterilen bölüm, program ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacak.
İLAN BAŞLAMA TARİHİ : 28.05.2021
İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru) : 11.06.2021
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