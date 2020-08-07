1996 yılında İstanbul Marmara Eğitim Vakfı’nı (İMEV) kuran Şimşek’in, mütevelli heyeti başkanlığını da yürüttüğü Maltepe Üniversitesi’nin bugünlere gelmesinde büyük emekleri oldu. 2002 yılında Marmara Eğitim Kurumlarını bir araya toplandığı Marmara Eğitim Köyü’nü oluşturan irade 2020 yılı itibariyle binlerce gencin tercih ettiği Türkiye’nin sayılı üniversitelerinden birisi için gayretlerini sürdürüyor. Maltepe Üniversitesinin yer aldığı bu yerleşkede Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı, Hemşirelik Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü yer alıyor.

DÜNYA VATANDAŞI OLUYORLAR

Üniversite bünyesinde; 9 fakülte, bir konservatuvar, üç yüksekokul, bir meslek yüksekokulu ve bir lisansüstü eğitim enstitüyle öğrenime katkı sunuluyor. Uluslararasılaşmaya önem verilen üniversitede, bu amaçla, öğrenci ve öğretim üyesi değişimi, ortak araştırma ve bilimsel çalışmalar için dünyadaki saygın üniversitelerle güçlü bağlantılar kurularak, bugüne kadar 29 ülkeden 114 üniversiteyle toplam 626 hareketlilik anlaşması imzalandı. Erasmus programları dışında alanında yetkin 31 dünya üniversitesiyle de ikili anlaşma söz konusu. Bu yolla öğrencilere dünya vatandaşı olma fırsatı da sunuyor. Ayrıca AB üyesi ülke üniversiteleriyle ikili anlaşma yaparak öğrencilerine eğitim ve staj imkânı sağlanıyor. Maltepe Üniversitesi, Dünyanın ve Ülkemizin dört bir yanındaki IB okullarında görevli öğretmen ve yöneticilerin kendilerini geliştirmelerine imkân sağlamak ve eğitimde uluslararası standartları yakalamak üzere IB ile işbirliği içinde çalıştaylar düzenlemek amacıyla, IB’nin Profesyonel Gelişim (PD) alanında akredite olarak IB Eğitimci Ağı (IB Educator Network-IBEN) üyesi oldu.

PROGRAMLAR GÜNCELLEŞTİRİLİYOR

Uluslararası değişim programları ve çift diploma programları ile de öne çıkan Maltepe Üniversitesi, deneyimli akademik ve idari kadrosuyla, çağın gelişim ve beklentilerine göre güncelleştirilen programlarıyla, akademik altyapı imk3anlarının (laboratuvar, kütüphane, bilgi ve belge merkezi, internet erişimi, vs) çeşitliliği ve zenginliğiyle, akademik araştırmaları toplumuyla paylaşmasıyla, katılımı özendiren sosyal ve kültürel etkinlikleriyle, kurumsallaşmasını büyük ölçüde tamamlamış olarak Türk Üniversite Sistemi içindeki seçkin yerini almaya devam ediyor.

Hayallere sınırsız burs

Maltepe Üniversitesi “Kendi hikâyeni kendin yaz” başlıklı öğrenci kabul sistemini başlattı. Üniversite adaylarına sadece Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) aldıkları puana göre değil, hayalleri, edinimleri, yetenekleri ve seçtikleri bölüme uygunluklarına göre sınırsız sayı ve oranda burs verilecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını inceleyen öğrenciler, puanlarını öğrenmelerinin ardından şimdi de geleceklerini yönlendirecek üniversiteyi seçmek için ter döküyor. Adayların kazanımlarını üniversite kapısının anahtarı olarak kullanmayı sağlayan “Kendi Hikâyeni Yaz” projesi, Maltepe Üniversitesi tarafından ilk kez 2019 YKS adayları için başlatılmış ve kalıplaşmış tercih kurallarının aksine yeni dünya düzenine öncülük eden yeni “Öğrenci Seçme ve Kabul Sistemi” olarak öne çıkmıştı. Bu noktada öğrenciler tercih dönemi öncesi ve sırasında yetenek, beceri ve mesleğe uygunluk koşullarına göre değerlendirilerek seçiliyor.

Sınav öncesinde yararlanabilmek için tek şart, aday öğrencilerin Maltepe Üniversitesi’nde eğitim görmek istediği bölüme online başvuru yapması. Başvuru aşamasında öğrencilerin kişisel bilgilerini, yeteneklerini, projelerini ve sosyal sorumluluk çalışmalarını anlatan bir tanıtım dosyası sunmaları gerekiyor. Tercih için resmi olarak başvuru yapacak adaylar için indirim veya burs kazanmanın yolu, seçtikleri bölüme uygunluklarının belirlenmesiyle olacak. Öğrencinin burs imkânlarından faydalanabilmesi için başvurduğu bölüme yerleşmiş olması gerekiyor.

ÖNCE İSTEK VE YETENEK

Maltepe Üniversitesi Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Cilacı Tombuş, Maltepe Üniversitesi’nde uygulanan kabul sistemiyle öğrencilerin öğrenim görmek istedikleri fakülte ve hayal ettikleri bölümlere, programlara kayıt olmalarının mümkün hale geldiğini söyledi. Maltepe Üniversitesi’nin yeni öğrenci kabul sistemiyle üniversite eğitimi boyunca sürecek desteğe hak kazanacak adayların aldıkları puanın yanı sıra, kişisel özellikleri ve yeteneklerine göre değerlendirileceğini söyleyen Tombuş, “Öğrencilere yüzde 100’e varan indirim ve ek burs kazanma olanağı sağlandı” dedi.