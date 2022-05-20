Maltepe belediyesi hangi partide? Maltepe belediye başkanı kim?

Maltepe Belediyesinin üst yönetiminde görevli kişiler ile zabıta personelinin de aralarında yer aldığı 10'u kamu görevlisi toplam 18 şüpheliye 'örgütlü olarak rüşvet almak, vermek' 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından operasyon düzenlendi.

Maltepe Belediyesi hangi partide?

31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına göre İstanbul Maltepe seçiminde CHP’nin adayı Ali Kılıç oyların yüzde 52,74’ünü alarak Maltepe’nin belediye başkanı seçildi. MHP’nin adayı Ahmet Baykan ise oyların yüzde 42,87’sini aldı. Peki CHP'li Maltepe Belediye başkanı Ali Kılıç kimdir, nereli?

Ali Kılıç kimdir?

1964 yılında Tunceli Pülümür’de doğdu. Lise yıllarını siyasal fırtınalar içinde geçirdi. 1980’de yurtdışına çıktı. Almanya’da bir yandan eğitimini tamamladı, bir yandan da dünya görüşü ve hayat felsefesiyle örtüşen bir meslek olan gazeteciliğe başladı.

Uzun yıllar Milliyet Gazetesi Münih Temsilciği yaptı.

Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu’nda Genel Başkanlık görevini yaptı. Daha sonra da Türk–Alman Dostluk Federasyonu Kurucu Genel Başkanı olarak görev yaptı.

Federal Almanya Eski Başbakanı Willy Brandt’ın Genel Başkanlığı döneminde Alman Sosyal Demokrat Partisi’nin Gençlik Kolları’nda başlayan siyasal yaşamını, “Ne ezilen ne ezen, insanca hakça bir düzen” ilkesinin ülkesinde egemen olması için Türkiye’ye taşıdı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde 1. Bölge Milletvekili Adayı, Parti Meclisi Üyesi, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanlığı görevlerini yaptı, Yurtdışı Örgütlenme Koordinatörlüğü görevini de sürdürdü.

2014 Yerel Seçimlerinde yüzde 49.30 oy alarak Maltepe Belediye Başkanı seçildi. Başkan Ali Kılıç, 2019 Yerel Seçimlerinde yüzde 52.74 oy alarak bir kez daha Maltepe Belediye Başkanı seçildi.