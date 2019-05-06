Maltepe Belediye Meclisinin mayıs ayı toplantıları başladı

Maltepe Belediye Meclisinin mayıs ayı toplantıları, Belediye Başkanı Ali Kılıç başkanlığında başladı.

Hakkari ve Şırnak’ta şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet dileyerek konuşmasına başlayan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Ramazan’ın ilk günü olması sebebiyle vatandaşların Ramazan ayını kutladı ve hayırlara vesile olmasını diledi. Meclisin açılış konuşmasını yapan Kılıç, “Son günlerde gelen şehit haberleri, hepimizi derinden üzdü. Şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve Türk halkına başsağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Bugün, mübarek Ramazan ayının ilk günü. Bu vesileyle bir kez daha böyle acı olaylar yaşamamamızı, birlik ve beraberliğimiz pekişmesini diliyorum. Bu sene 18 mahallemizde iftar vereceğiz, dolayısıyla Ramazan’ı mahallelere taşıyacağız” dedi. Yeni hizmet döneminde atanan herkese başarılar dileyen Kılıç, son atamalarla ilgili Meclisi bilgilendirdi.

Kılıç’ın konuşması sonrası gruplar adına söz alan meclis üyeleri de şehitlere rahmet diledi. Daha sonra gündemde yer alan teklifler oy birliğiyle ilgili komisyonlara gönderildi.