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Aktüel Malkara'da yağışların azlığı ve sulamadan kaynaklı göletlerin suyu azaldı
Aktüel

Malkara'da yağışların azlığı ve sulamadan kaynaklı göletlerin suyu azaldı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 09:47:51 -
Malkara'da yağışların azlığı ve sulamadan kaynaklı göletlerin suyu azaldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yağışların az olması ve sulama nedeniyle göletlerinin su seviyesi azaldı.

İlçeye bağlı Karacahalil, Müstecep, Küçükhıdır, Yaylagöne, Sağlamtaş, Çavuşköy, Kozyörük göletleriyle, Karaiğdemir ve Kadıköy barajlarının su sevileri düştü.

Karaiğdemir Baraj Sahası Köyleri Sulama Kooperatifi Başkan Yardımcısı Kazım Karakaş, bu yıl yağışların az olması nedeniyle göletlerde su sıkıntısı yaşandığını söyledi.

Karakaş, sezon sonuna kadar tarım ürünleri için suyu dikkatli kullanacaklarını ifade ederek, "Bu yıl kurak gittiğinden, bütün bölgemiz hatta Trakya yağış almadığından hayvan sulama çeşmeleri dahi kurudu. Şu an 11 milyon metreküp suyumuz var. Sezon sonuna kadar yetirmeye çalışıyoruz. Sezona başlarken 36 milyon metreküp su ile başladık." diye konuştu.

Evrenbey Mahallesi muhtarı Nurettin Çelik de gölet ve barajların hepsinde su seviyesinde azalma olduğunu bildirdi.


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