Maliye, defterdarlık, valilik, kaymakamlık ve belediye alımları 2019 İŞKUR son dakika

İŞKUR 2019 yılında Toplum Yararına Program (TYP) Projesi kapsamında maliye, defterdarlık, valilik, kaymakamlık ve belediye alımları 2019 son dakika alımları gerçekleştiriyor. İŞKUR aracılığıyla TYP çerçevesinde personel alımları son dakika devam etmekte. Yeni verilen ilanlara göre aralarında valilik, maliye, defterdarlık, kaymakamlık ve belediyelerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kurum personel alımı yapıyor. İŞKUR TYP iş başvuruları. İŞKUR kamu iş ilanlarına ilişkin detaylar…

Maliye ve Kamu’ya en az ilkokul mezunu adaylar arasından KPSS’siz 675 kamu personeli alımı yapılıyor. Alımı Valilik, Kaymakamlık, Defterdarlık (maliye) ve Belediye Başkanlıkları yapıyor. Maliye ve Kamu’ya en az ilkokul mezunu KPSS’siz 675 kamu personeli alımı yapılıyor. Defterdarlık, Valilik, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlıkları bu alımı gerçekleştiriyor. Alıma başvurular toplanmaya başlamış olup 16 Mart 2019 tarihinde sona erecektir.İŞKUR hizmet binalarından veya İŞKUR resmi internet adresinden aşağıda verilen numaralar ile başvurular yapılabilir. İşte İŞKUR TYP iş ilanları

Balıkesir İŞKUR TYP alım ilanları

Balıkesir Gömeç Belediye Başkanlığına 30 kişi liste yöntemi ile alınacak. Balıkesir Burhaniye Belediye Başkanlığına 40 kişi liste yöntemi ile alınacak Balıkesir İvrindi Belediye Başkanlığına 10 kişi liste yöntemi ile alınacak. Balıkesir Karesi İlçe Belediye Başkanlığına 40 kişi liste yöntemi ile alınacak. Balıkesir Balya Belediye Başkanlığına 10 kişi liste yöntemi ile alınacak. Balıkesir Sındırgı Belediye Başkanlığına 10 kişi liste yöntemi ile alınacak. Balıkesir Marmara Belediye Başkanlığına 10 kişi liste yöntemi ile alınacak. Balıkesir Bigadiç Belediye Başkanlığına 10 kişi liste yöntemi ile alınacak. Balıkesir Kepsut Belediye Başkanlığına 10 kişi liste yöntemi ile alınacak. Balıkesir Gönen Belediye Başkanlığına 10 kişi liste yöntemi ile alınacak. İŞKUR TYP ile Balıkesir Savaştepe Belediye Başkanlığına 10 kişi liste yöntemi ile alınacak.

Balıkesir Dursunbey Belediye Başkanlığına 10 kişi liste yöntemi ile alınacak. Balıkesir Havran Belediye Başkanlığına 10 kişi liste yöntemi ile alınacak. Balıkesir Susurluk Belediye Başkanlığına 10 kişi liste yöntemi ile alınacak. Balıkesir Susurluk Belediye Başkanlığına 10 kişi liste yöntemi ile alınacak.İŞKUR TYP numarası ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığına 50 kişi liste yöntemi ile alınacak. Balıkesir Altıeylül Belediye Başkanlığına 40 kişi liste yöntemi ile alınacak.

Bolu ve Samsun İŞKUR TYP iş ilanları

Bolu Belediye Başkanlığına 200 kişi %80 noter, %20 liste yöntemi ile alınacak. Samsun 19 Mayıs Kaymakamlığına 5 kişi noter kurası ile alınacak. Samsun Büyükşehir Belediyesine 50 kişi noter kurası ile alınacak. Samsun Ladik Kaymakamlığına 5 kişi noter kurası ile alınacak. Samsun Defterdarlığına 10 kişi noter kurası ile alınacak. Samsun Bafra Belediye Başkanlığına 70 kişi noter kurası ile alınacak.

80 bin kişi okullarda görevlendirilecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "100 Günlük İcraat Programı"nda ilan ettiği önemli projelerden biri olan "Güvenli Okul, Güvenli Gelecek" projesini hayata geçirmek için Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı iş birliği protokolü imzalayacak. Buna göre, Toplum Yararına Programı kapsamında 80 bin kişi istihdam edilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, üç bakanlık arasında imzalanacak iş birliği protokolüyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İŞKUR kanalıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların temizliği, bakım ve onarımı için Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 60 bin kişilik ödeneği il müdürlüklerine aktaracak.

Ayrıca, okullarda yine TYP üzerinden görevlendirilecek yaklaşık 20 bin güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, okul yönetimleri ve okul aile birlikleri aracılığıyla gelişmeleri takip ederek, olası sorunlar karşısında gereken tedbirlerin hızlı bir şekilde alınmasını sağlayacak. Böylece toplamda 80 bin kişi TYP'den faydalanacak. TYP'ye ilişkin başvurular İŞKUR üzerinden alınırken program okulların açılmasıyla başlayacak ve eğitim öğretim yılı süresince devam edecek. TYP kapsamında okullarda görev alacak her bir katılımcı için aylık asgari ücret üzerinden ödemeler gerçekleştirilecek.

Toplum yararına program (TYP) nedir?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

TYP başvuru şartları neler?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

Noter kurası yöntemi,

Liste yöntemi,

Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste’ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.

Kadınlar,

35 yaş üstü bireyler,

Engelliler,

Eski hükümlüler,

Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar,

TYP’nin başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamaz.

2017 yılında, TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ‘’başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP’lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği’’ ve ‘’ADNKS’ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP’ye katılamayacağı’’ yönünde de düzenlemeler getirilmiştir.

TYP maaşları nedir?

Asgari ücret (2.020,90 TL)

Vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri (1.113,14 TL)

TYP iş alımları hangi mesleklerden yapılamakta?

Çevre temizliği

Kamusal altyapının yenilenmesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması

Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

Ağaçlandırma

Park düzenlemeleri

Vadi ve dere ıslahı

Erozyon engelleme çalışmaları

TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. 27.09.2017’de, 01.01.2018’den itibaren başlangıçta sözleşmede belirlenen TYP süresinin sonradan uzatılamayacağına dair hüküm getirilmiştir. TYP’de haftalık çalışma süresi kırk beş saattir.

TYP’den kimler yararlanamaz?

İŞKUR tarafından düzenlenen bir kurs veya programdan (girişimcilik eğitim programı ve çalışanların mesleki eğitimi hariç) yararlanmış olan işsiz 6 ay geçmeden TYP’ye başvuramaz. Mazeretsiz olarak TYP’den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.

Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz. Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP’den de yararlanamaz. Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP’ye tekrar katılamaz. TYP’den programa başlandığı tarihten itibaren bir sene içinde en fazla 9 ay süreyle yararlanma imkânı bulunmaktadır. Ancak, 9 ay bittikten sonra 3 ay bekleyerek yeni bir programdan faydalanılabilmektedir. Bir katılımcı 27.09.2017 tarihinden itibaren TYP’den en fazla 24 ay yararlanabilir.