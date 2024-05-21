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Ekonomi Yeni tedbirler meyvesini veriyor! Maliye Bakanlığı'ndan 2 firmaya rekor ceza
Ekonomi

Yeni tedbirler meyvesini veriyor! Maliye Bakanlığı'ndan 2 firmaya rekor ceza

Yeniakit Publisher
2024-05-21 10:32:18 - 2024-05-21 10:32:18
Yeni tedbirler meyvesini veriyor! Maliye Bakanlığı'ndan 2 firmaya rekor ceza

Maliye Bakanlığı, vergi denetimlerine hız verirken ilk sonuçlar demir çelik sektöründen alındı. 2 büyük firmaya 7 milyar liralık vergi cezası kesildi.

Maliye, demir-çelik sektöründeki 2 firmaya 7 milyar TL ceza kesti. Vergi incelemesinin yanı sıra Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da aklama suçu incelemesi yapıyor. Demir çelik sektöründe yerinde denetimlerle fiili sayımlar yapılıyor.

İKİ BÜYÜK FİRMAYA 7 MİLYAR TL CEZA

Demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozan, sektördeki firmaları devre dışı bırakarak tekelleşen, kurdukları paravan şirketler üzerinden sahte faturalar ile kamuyu zarara uğratan ve haksız kazanç sağlayan firmalar nezdinde Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na bağlı Vergi Müfettişleri tarafından yürütülen incelemeler tamamlanmaya başladı.

Kaynaklar, iki büyük firma nezdinde yaklaşık olarak 7 milyar TL cezalı tarhiyat önerildiğini belirtiyor.

DEVAMI DA GELECEK

Demir çelik piyasasını kayıtlı hale getirmek noktasında oldukça kararlı olan Maliye, sürekli gözetim ve kontrol araçlarıyla piyasayı yakından takip ediyor.

İnşaatlarda kullanılan demirlerin üretim aşamasından son kullanım aşamasına kadar olan sürecin izlenebilir hale getirilmesini amaçlayan inşaat demiri izleme sistemi de bunlardan birisi.
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Ayrıca kaynaklar, büyük üretici firmalar nezdinde Vergi Müfettişleri tarafından fiili sayımlar yapıldığını ve devamının geleceğini belirtiyor.

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