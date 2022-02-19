Maliye bakanı Nureddin Nebati, MÜSİAD istişare toplantısına katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yüksek İstişare Toplantısı´na katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitterdaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün MÜSİAD Yüksek İstişare Toplantısı´na katılım sağlayarak, güncel ekonomik konularla ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. İş dünyası ile görüşmelerimize devam ediyoruz" dedi.

Maliye bakanı nebati kimdir?

Nureddin Nebati, (d. 1964, Viranşehir) Türk iş insanı, siyasetçi ve mevcut Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı. 6 Eylül 2018 ile 2 Aralık 2021 arasında Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı olarak görev yapmış Nebati, ayrıca TBMM 24. ve 26. dönem İstanbul, 25. dönem Şanlıurfa milletvekilliği yaptı. İyi düzeyde İngilizce, az düzeyde Arapça bilen Nureddin Nebati, evli ve 4 çocuk babasıdır.