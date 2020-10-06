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Aktüel Mali'de kurulan hükümete Türkiye'den destek! "Dost ve kardeş ülkenin yanındayız"
Aktüel

Mali'de kurulan hükümete Türkiye'den destek! "Dost ve kardeş ülkenin yanındayız"

Dışişleri Bakanlığı, Mali'de geçiş dönemi hükümeti kurulmasına ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kurulan hükümete destek verilirken, Mali'deki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 08:23:00 -
Mali'de kurulan hükümete Türkiye'den destek! "Dost ve kardeş ülkenin yanındayız"

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Batı Afrika ülkesi Mali'de kurulan geçiş dönemi hükümetine desteğini belirten açıklamada bulundu.

Bakanlık, Mali’de geçiş dönemi hükümetinin kurulduğunu ve Türkiye’nin Mali'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi.

"Dost ve kardeş ülke Mali"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Türkiye, dost ve kardeş Mali'deki gelişmeleri, Sayın Bakanımızın kısa süre önce bu ülkeye yaptığı ziyaretle de teyit edildiği üzere, yakından takip etmektedir.

Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Bah N'Daw tarafından 5 Ekim tarihinde imzalanan Kararname ile Geçiş Dönemi Hükümeti kurulmuş bulunmaktadır.

"Türkiye, Mali’nin yanında olmaya devam edecektir"

Geçiş sürecini yönetmek üzere sivil bir Devlet Başkanı ve Başbakan'ın atanmasından sonra Hükümetin de kurulmasıyla anayasal düzenin yeniden tesis edilmesi ve ülkenin karşı karşıya bulunduğu son derece zorlu sınamaların aşılması için gerekli adımların hızlıca atılacağını umuyoruz. Bu bakımdan BM’nin, ECOWAS’ın ve Afrika Birliği’nin Mali’deki sürecin olumlu bir mecrada ilerlemesi yönündeki çabaları da memnuniyet vericidir. Türkiye, bu süreçte dost ve kardeş Mali’nin yanında olmaya devam edecektir” ifadeleri yer aldı.

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Yorumlar

kani

malinin darbecileri iyidir misirin darbecileri kötudur
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meto

hükumet hani darbecilere karşıydı. Demek ki darbeciler Malili olunca sorun olmuyor...
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