Mali'de flaş gelişme! Keita istifa ettiğini açıkladı
Mali'de dün öğle saatlerinde başkent Bamako'ya 15 kilometre mesafedeki Kati garnizonuna götürülen Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, devlet televizyonuna çıkarak konuşma yaptı.
Afrika ülkesi Mali'de Askeri darbe girişimiyle alıkonulan Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, istifa ettiğini açıkladı.
Malu ordusunu düzeltme konusunda başarısız olduğunu söyleyen Keita, 10-12 Temmuz'da düzenlenen gösterilerde yaşanan can kayıpları nedeniyle de pişmanlık duyduğunu söyledi.
Kan dökülmesini istemedi
Meclisi ve hükümeti de feshettiğini kaydeden Keita, kan dökülmesini istemediğini belirtti.
Bamako yakınlarında bulunan Kati'deki askeri üste sabah saatlerinde hareketlilik yaşanmış ve askeri araçlar başkent Bamako'ya hareket etmişti.
Ordunun 2 gruba ayrıldığı, isyancı askerlerin yanı sıra Keita'nın emriyle hareket edenlerin de olduğu açıklanmıştı.
Meclis Başkanı Moussa Timbine, Ekonomi ve Finans Bakanı Abdoulaye Daffe ve Dışişleri Bakanı Tieble Drame'nin alıkonulduğu haberleri de gelmişti.
Keita öğleden sonra bir grup asker tarafından alıkonularak Kati'deki üsse götürülmüştü.
Mali'de muhalif gruplar ve hükümet yaklaşık 3 aydır çatışma içindeydi.