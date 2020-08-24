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Dünya Mali'de darbeciler ve Batı Afrikalı liderler tekrar masada
Dünya

Mali'de darbeciler ve Batı Afrikalı liderler tekrar masada

Afrika ülkesi Mali'de askeri cuntanın Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'yı devirmesinin ardından Batı Afrikalı Devletler Ekonomik Topluluğu'ndan (ECOWAS) bölgeye giden heyet ziyaretin ikinci gününde darbeci askerlerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 04:02:00 -
Mali'de darbeciler ve Batı Afrikalı liderler tekrar masada

Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan'ın başkanlığındaki heyet, başkent Bamako'da görüşmelerine devam etti.

Batı Afrikalı Devletler Ekonomik Topluluğu'ndan (ECOWAS) liderler, ilk olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeleri Fransa, Çin, Rusya, İngiltere ve ABD'nin Bamako büyükelçileriyle bir araya geldi. Görüşmede ülkedeki askeri darbenin sondarılmasının ele alındığı belirtildi.

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