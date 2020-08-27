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Aktüel Mali'de cuntanın elindeki devrik lider İbrahim Boubacar Keita serbest bırakıldı
Aktüel

Mali'de cuntanın elindeki devrik lider İbrahim Boubacar Keita serbest bırakıldı

Keita, başkentteki rezidansına götürüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-27 15:57:11 -
Mali'de cuntanın elindeki devrik lider İbrahim Boubacar Keita serbest bırakıldı

DAKAR (AA) - Mali'de 18 Ağustos'ta yapılan darbeden bu yana askeri cunta tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita serbest bırakıldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, darbenin komuta edildiği başkent Bamako'ya 15 kilometre mesafedeki Kati kışlasında tutulan Keita, 03.00 sularında özel bir tim tarafından Sebenikoro'daki rezidansına götürüldü.

Keita'nın başkentte bulunan rezidansının güvenliğinin cunta tarafından sağlandığı kaydedildi.

Devrik liderin serbest kalması, bölgeye heyet gönderen Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) ilk talepleri arasında yer alıyordu.

Bölgeye giden ECOWAS heyeti, 22-24 Ağustos'ta, başta askeri cunta Halkın Kurtuluşu Ulusal Cephesi (CNSP) ile olmak üzere çeşitli görüşmeler yapmıştı.

Heyet, Keita'yı da ziyaret etmiş, devrik lidere nasıl istifa ettiğine dair bazı sorular yöneltmişlerdi. Keita da istifasının zorla olmadığını ve göreve dönmek istemediğini belirtmişti.

CNSP de Keita'nın istediği yerde tedavi görebileceğini duyurmuştu.

Bu gelişmelerin ardından heyetin görüşmelerden memnun kaldığı ve ECOWAS'ın da Mali'ye uyguladığı yaptırımları kaldırabileceği ya da esnetebileceği kaydedilmişti.

ECOWAS'ın dün heyetin bölgedeki izlenimlerini paylaşması için video konferans yoluyla zirve düzenlemesi bekleniyordu ancak zirvenin yarın yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Heyetin liderliğini yapan eski Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan, dün Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'yi ziyarete ilişkin bilgilendirmişti.

ECOWAS, darbenin olduğu 18 Ağustos akşamı, 14 üye ülkenin hava ve kara sınırlarının Mali'ye kapatıldığını, ticari ve ekonomik faaliyetlerin de durdurulduğunu açıklamıştı.

Mali'deki muhalefet platformu M5 RFP ise bunun yasa dışı olduğunu, ECOWAS'ın halklara değil hükümetlere yaptırım uygulayabileceğini savunuyor.

- Askeri darbe

Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda 18 Ağustos Salı günü ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.

Bazı bakanlarla yüksek rütbeli bazı askerler alıkonulurken, hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.

Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı da devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.

Keita'nın istifasından birkaç saat sonra aynı kanala çıkan darbeciler, seçimlerin kısa sürede yapılacağını, siyasi ve sivil bir geçiş döneminin yaşanacağını duyurmuştu.


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