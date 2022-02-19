Mali'de askeri birliğe saldırı: 8 ölü

Mali'de cunta yönetimine bağlı Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Burkina Faso sınırı yakınındaki bölgede yaşanan çatışmada 8 askerin öldüğü, 14'ünün yaralandığı, 4 askerle ise iletişimin koptuğu belirtildi.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmazken, El Kaide'nin Batı Afrika yapılanması olan 'Nusret el İslam vel Muslimin Cemaati' bölgede güvenlik güçlerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

Öte yandan Fransa ve Avrupalı müttefikleri 2013 yılından askeri müdahalede bulundukları Mali'den çekilme kararı aldıklarını açıklamışlardı.

Fransa'nın çekilme takvimini 4 ila 6 ay arasına yaymış olması Mali'deki cunta yönetiminin tepkisine neden olmuş, cunta tarafından yapılan açıklamada Fransız güçlerinin 'bir an önce Mali'yi terk etmesi gerektiği' ifade edilmişti.

Fransa ve diğer ülke askerlerinin Mali'deki çekilme sonrasında bölgedeki operasyonlara devam edebilmek için Nijer'de konuşlandırılacağı açıklanmıştı.