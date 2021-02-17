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Yaşam Malhun Hatun türbesi nerede? Malhun Hatun mezarı nerede?
Yaşam

Malhun Hatun türbesi nerede? Malhun Hatun mezarı nerede?

Malhun Hatun ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. ATV ekranlarında Osman Gazi dizisi fırtınalar estiriyor. Diriliş Ertuğrul'un devamı olan ve Osmanlı'nın kuruluşunu anlatan dizi büyük ilgi gördü. Peki, Malhun Hatun türbesi nerede? Malhun Hatun mezarı nerede?

Yeniakit Publisher
2021-02-17 19:52:00 -
Malhun Hatun türbesi nerede? Malhun Hatun mezarı nerede?

Malhun Hâtun, Mal Hâtun, Mala Hatun ya da Kameriye Hâtun (ö. Kasım 1326), ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin evlendiği eşlerinden biridir. Peki, Malhun Hatun kimdir? Malhun Hatun'un türbesi nerede bulunuyor?

Malhun Hatun kimdir?

Malhun Hâtun, Mal Hâtun, Mala Hatun ya da Kameriye Hâtun, ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin eşidir. Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Malhun Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir.

Mal Hatun’un babası olarak zikredilen Ömer Bey’in kimliği konusunda da bazı tahminler yürütülmüştür. Bu tahminlere göre Ömer Bey, Osman Bey ile yakından ilişkisi olan Umurlu Beyliği’nin kurucusu Umur/Ömer Bey’dir

Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur.

Malhun Hatun türbesi nerede?

Şeyh Edebali Zaviyesinin en doğusunda yer alan ve zemini daha aşağıda kalan Mal Hatun Türbesi kare planda moloz taştan beden duvarlarına sahip kubbe ile örtülüdür. Her iki bina arasındaki kat farkı bir kaç basamak merdivenle giderilmiştir.

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