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Malezya’nın 640 kilometrelik demiryolu projesinde çalışmalar yeniden başladı

Geçen yıl temmuz ayında kesintiye uğrayan 10 milyar dolarlık Malezya Doğu Kıyısı Demiryolu Bağlantısı Projesi’nde çalışmalar, Dungun tünelinin açılışıyla bugün yeniden başladı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 12:34
Malezya’nın 640 kilometrelik demiryolu projesinde çalışmalar yeniden başladı

Geçen yıl temmuz ayında kesintiye uğrayan 10 milyar dolarlık Malezya Doğu Kıyısı Demiryolu Bağlantısı Projesi’nde çalışmalar, Dungun tünelinin açılışıyla bugün yeniden başladı.


Çin telekomünikasyon ve inşaat firması ile Malezya hükümeti arasında bağlantıların ve istasyonların daha kullanışlı olması için yeniden yapılandırılması konusunda yapılan 9 aylık müzakerelerin ardından bugün Dungun tünelinin açılmasıyla çalışmalar yeniden başladı. Doğu Kıyısı Demir Yolu Bağlantı Projesi, Çin inşaat firması CCCC ile Malezya demiryolu firması Sdn Bhd (MRL) arasında 12 Nisan’da yapılan indirim anlaşmasıyla yüzde 50 ortaklıkla yeniden başladı.


Proje, Malezya Başbakanının proje bedelinin yeniden değerlendirilmesi ve daha verimli hale getirilmesi isteği üzerine geçen yıl temmuz ayında durdurulmuştu.


Bağlantı hattındaki Dungun tünelinin açılmasıyla çalışmaların yeniden başlatıldığı töreninde konuşan Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke Siew Fook, "Projenin sosyal ve ekonomik olarak halkın refahına olumlu etkisi olacak. Halen yüzde 15’i bitirilen projenin 2026 yılında tamamlanmasıyla doğu kıyısında daha çok gelişme ve sanayileşme göreceğiz” dedi.


Malezya yarımadasının batı kıyısını doğu kıyısına bağlayacak olan 640 kilometre uzunluğunda, 10 milyar 688 milyon dolarlık demiryolu bağlantı projesinin müteahhitlerinin ilk bir ay içinde önceliği tünel ve viyadüklere vereceği kaydedildi. Kelanton bölgesindeki Kota Baru ile Dungun şehrini birbirine bağlayacak demiryolu hattında 20 istasyon bulunacak. Projede, en uzunu 7 kilometre olmak üzere 40 tünel ve toplam 100 kilometre uzunluğunda çok sayıda viyadüğün olduğu belirtildi. Karayolu ile 8 saatte kat edilen bu mesafe saatte 160 kilometre hızla giden trenle 4 saatte gidilebilecek. Eski projede 4 eyaletten geçen demiryolunun yeni projede 5 eyaletten geçeceği kaydedildi. Yeni demiryolu hattının Malezya ekonomisine yılda yüzde 2,7 katkıda bulunmasının beklendiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 12:34
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