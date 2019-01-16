Malezya'dan İsrail'e şok! Ülkeye sokmadı Malezya Dışişleri Bakanı Seyfüddin Abdullah, 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'na katılacak İsrailli yüzücüleri ülkeye almayacaklarını açıkladı.

Malezya, 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’na katılacak İsrailli yüzücüleri ülkeye almama ve bir daha İsrail’in katılacağı organizasyona ev sahipliği yapmama kararı aldı. Malezya hükümeti, gelecekte Sİyonist İsrail Rejimi'nin içinde olduğu organizasyonlara ev sahipliği yapmayacaklarını da açıkladı. Konuya ilişkin olarak açıklamada bulunan Malezya Dışişleri Bakanı Seyfüddin Abdullah, 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'na katılacak İsrailli yüzücüleri ülkeye almayacaklarını belirtti. Dışişleri Bakanı Abdullah, Malezya hükumetinin önceki hafta Filistinlilerin yanında olduklarını açıklayarak, hiçbir İsrailli heyetin Malezya topraklarına girmesine müsaade etmeyecekleri konusunda karara vardıklarını açıkladı. Malezya İsraillileri ülkesine alınmıyor Malezya’ya, çeşitli nedenlerle ülkelerine gelen Siyonist İsrail Rejimi pasaportlu kişileri diplomatik bağların yetersizliği nedeniyle, ülkeye girmelerine izin vermiyordu. Malezya'da düzenlenen tenis turnuvalarına ve uluslararası yelken yarışmalarına katılmak isteyen İsrailli sporcuları Malezya’ya girmelerine izin vermemişti.

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