0553 313 94 23

Malezya'dan İsrail'e şok! Ülkeye sokmadı

Malezya Dışişleri Bakanı Seyfüddin Abdullah, 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'na katılacak İsrailli yüzücüleri ülkeye almayacaklarını açıkladı.

16 Ocak 2019 Çarşamba 20:34
Malezya'dan İsrail'e şok! Ülkeye sokmadı

Malezya, 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’na katılacak İsrailli yüzücüleri ülkeye almama ve bir daha İsrail’in katılacağı organizasyona ev sahipliği yapmama kararı aldı.

Malezya hükümeti, gelecekte Sİyonist İsrail Rejimi'nin içinde olduğu organizasyonlara ev sahipliği yapmayacaklarını da açıkladı.

Konuya ilişkin olarak açıklamada bulunan Malezya Dışişleri Bakanı Seyfüddin Abdullah, 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'na katılacak İsrailli yüzücüleri ülkeye almayacaklarını belirtti. Dışişleri Bakanı Abdullah, Malezya hükumetinin önceki hafta Filistinlilerin yanında olduklarını açıklayarak, hiçbir İsrailli heyetin Malezya topraklarına girmesine müsaade etmeyecekleri konusunda karara vardıklarını açıkladı.

Malezya İsraillileri ülkesine alınmıyor

Malezya’ya, çeşitli nedenlerle ülkelerine gelen Siyonist İsrail Rejimi pasaportlu kişileri diplomatik bağların yetersizliği nedeniyle, ülkeye girmelerine izin vermiyordu. Malezya'da düzenlenen tenis turnuvalarına ve uluslararası yelken yarışmalarına katılmak isteyen İsrailli sporcuları Malezya’ya girmelerine izin vermemişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 20:34
  1. Malezya
  2. İsrail
  3. Filistin
  4. Siyonist İsrail Rejimi
  5. 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arda Turan, sahaya çıktığına pişman oldu
    1. Arda Turan, sahaya çıktığına pişman oldu
    2. Kırşehir’de yarın okullar tatil mi?..
    3. Düzce'de evlerden hırsızlık iddiası
    4. Malezya'dan İsrail'e şok! Ülkeye sokmadı
    5. Sivasspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı..
    6. Nevşehir’de yarın okullar tatil mi?..
    7. Mahsur kalan 8 kişi evlerine ulaştırıldı
    8. Bitkiye zarar veren "potyvirüs"e karşı..
    9. Macri-Bolsonaro ortak basın toplantısı
    10. Fransa anlaşmasız Brexit ihtimaline..
    11. Muğla'da 2 üniversiteli uyuşturucudan..
    12. Azerbaycan ve Ermenistan arasında..
    13. Bağdat’taki Türkmen okulunda Türkçe..
    14. Bakan Ersoy, Müzede Selfie Günü'ne..
    15. Diyaliz hastaları paletli ambulansla..
    16. AB'den ithal çelik önlemi
    17. Esed Rejimi'nin YPG aşkı filizlendi:..
    18. Barbaros Hayrettin Paşa gemisi KKTC..
    19. Trafoda akıma kapılan şüpheli öldü
    20. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet..
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?