0553 313 94 23

Malezya'dan 'İsrail'e sert tepki: Dünya bizi kınıyorsa...

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, "İsrail, kınanmayı hak eden suçlu bir devlettir." dedi.

28 Ocak 2019 Pazartesi 23:24
Malezya'dan 'İsrail'e sert tepki: Dünya bizi kınıyorsa...

Mahathir, şahsi blog sayfasında, hükümetin 2019 Dünya Paralimpik Yüzme  Şampiyonası'na katılmak isteyen İsrailli yüzücüleri ülkeye almama kararına  yönelik tepkilere cevap veren bir yazı kaleme aldı.

"Soykırım Devleti" başlıklı yazısında Mahathir, "İsrail, bir parça  Filistin toprağında, referandum veya plebisit yapılmadan kurulmuştur.  Filistinliler, İsraillilerin el koyduğu evlerinden, arazilerinden ve  vatanlarından hiçbir tazminat almadan kovulmuştur." ifadelerini kullandı.

Mahathir, yazısında tüm dünyanın, İsraillilerin Filistinlilere yönelik  baskı ve haksızlığını gördüğünü vurgulayarak, "Fakat özgürlük ve hukukun  üstünlüğüne dair çok fazla konuşanlar, İsrail'e eleştiri dahi getiremiyor.  İsrail'e ayrıcalık tanınıyor." eleştirisinde bulundu.

"İsrail'i eleştiren Yahudi aleyhtarı olarak yaftalanıyor"

İsrail'i eleştiren herkesin "Yahudi aleyhtarı" olarak yaftaladığına  vurgu yapan Mahathir, "Malezya Yahudi karşıtı veya anti-semitik bir ülke değildir. Zira Araplar da Sami ırkına mensuptur. İnsanlık ve ahlak dışı baskıcı  eylemleri kınamaya hakkımız vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Mahathir, ABD'nin beş Müslüman ülke vatandaşlarına vize yasağı  koyduğunu, Macaristan, Polonya ve Çekya'nın Müslüman mültecileri yasakladığını  hatırlattı.

İsraillileri ülkeye almama hakkı bulunduğunu kaydeden Mahathir,  "İsrail, kınanmayı hak eden suçlu bir devlettir. İsrail'e yönelik kuvvetli bir  desteğin olduğunu biliyoruz. İsrail'i tanımamanın ötesinde bir hamle yapamıyoruz.  İsraillilerin ülkemize girişini engellemeye hakkımız olduğunu savunuyoruz. Dünya  bizi bunu yaptığımız için kınıyorsa biz de dünyanın iki yüzlü olduğunu söyleme  hakkına sahibiz. İnsan hakları ve hukukun üstünlüğüne dair bu tür konuşmalar boş  sözden ibarettir." ifadesini kullandı.

"Olimpiyatlar olmazsa başka etkinliklere ev sahipliği yaparız"

Öte yandan Başbakan Mahathir, başbakanlıkta düzenlediği basın  toplantısında, Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin (IPC), 2019 Dünya Paralimpik  Yüzme Şampiyonası'na Malezya'nın ev sahipliği yapmaması kararını değerlendirdi.

Mahathir, IPC'nin istediği kararı vermekte serbest olduğunu  belirterek, IPC'nin kararının ülkesi için bir kayıp olmadığını söyledi.

Başbakan Mahathir, "Olimpiyatlar olmazsa başka etkinliklere ev  sahipliği yaparız." dedi.

Malezya'nın İsrailli yüzücüleri ülkeye almama kararı

Malezya hükümeti, 10 Ocak'ta aldığı bir kararla, 29 Temmuz-9 Ağustos  tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’na  katılmak üzere vize başvurusu yapan İsrailli yüzücülerin ülkeye girişini  yasaklamış ve Başbakan Mahathir Muhammed, hükümetin söz konusu kararın arkasında  olduğunu belirterek, "Eğer gelirlerse suç teşkil eder." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail, Malezya hükümetinin bu kararına sert tepki göstermişti.

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) dün, 2019 Dünya Paralimpik  Yüzme Şampiyonası'na Malezya'nın ev sahipliği yapmaması yönünde karar almıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 23:24
  1. Malezya
  2. 2019 Dünya Paralimpik YüzmeŞampiyonası
  3. Uluslararası Paralimpik Komitesi
  4. Malezya hükümeti
  5. Başbakan Mahathir Muhammed

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tanzanya'da 10 çocuk vahşice katledildi
    1. Tanzanya'da 10 çocuk vahşice katledildi
    2. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Ben..
    3. Köprüler para bastı! Saniyede 57.8..
    4. Trump, Obama için "Bütün gün basketbol..
    5. Ersun Yanal'dan galibiyet açıklaması!
    6. Maçın ardından
    7. Gurur veren anlar! Bakan Akar test etti!
    8. Lezginka Bursa'da sahne aldı
    9. Maçın ardından
    10. Meksika'dan "Venezuela" açıklaması
    11. Maçın ardından
    12. Maçın ardından
    13. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den..
    14. Trump'tan Graham'a "Venezuela'ya..
    15. Maçın ardından
    16. Malezya'dan 'İsrail'e sert tepki:..
    17. Maçın ardından
    18. Shakespeare'in yazdığı bir tiyatro..
    19. İngiltere Federasyon Kupası'nda erken..
    20. Kayınbiraderini silahla yaraladı
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    Cüneyt Özdemir'den Maduro'yu sinirlendiren soru! Ara vermek istedi
    Cüneyt Özdemir'den Maduro'yu sinirlendiren soru! Ara vermek istedi
    İttifakta büyük kriz: Bu iş düzelmezse şahsım büyükşehir adayıdır
    İttifakta büyük kriz: Bu iş düzelmezse şahsım büyükşehir adayıdır
    İşte Duhok'taki hain saldırının provokatörü!
    İşte Duhok'taki hain saldırının provokatörü!
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü

    Günün Karikatürü

    29 Ocak 2019
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?